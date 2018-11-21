普萊德首進軍歐洲工業自動化展 主推智慧工控聯網方案

網通品牌普萊德 (6263) 搶攻全球工業級網路商機，將首度進軍歐洲電子自動化科技指標展覽 --2018 歐洲工業自動化展，發表創新全系列工控乙太網路解決方案，提供工業 4.0、智慧製造、智慧交通可靠安全的遠端控管及跨平台網路應用。普萊德營運穩健，前三季合併營收 9.95 億元，毛利率為 39%，稅前淨利 2.6 億元，稅後淨利 2.14 億元，每股稅後盈餘為 3.43 元，與去年相當。其中第三季毛利率提升至近四成，達 39.68%，單季每股稅後盈餘 1.31 元。



為加速工廠生產自動化數位通訊網路建設，普萊德在 2018 歐洲工業自動化展將動態演示全系列工控乙太網路傳輸設備，包括相容數位輸入輸出、串列、EtherCAT、Modbus 及 MQTT 各式工控協定的閘道器、交換器及伺服器。同時，搭配普萊德第三層網管工規交換器、扁平式交換器、智能觸控扁平式資安路由器，整合 10G 光纖、ERPS 備援及 SSH、SSL 加密等高階網管機制，提高智慧工業網路的傳輸效能和可靠性。



因應車聯網 IoV 應用，普萊德將發表 EN50155 軌道式防震網管交換器、車規 4G LTE 閘道器及 M2M 4G LTE 閘道器，打造高效能的移動式交通網路通訊系統。普萊德工業級 95 瓦 Ultra PoE 網路設備、再生能源 PoE 網管交換器、長距離乙太網路供電設備亦將於展會上亮相，促進嚴苛環境及偏遠地區之智慧網路建設。



普萊德也將特別展示 2019 台灣精品銀質獎產品 -- 彩色觸控 LCD 無線 AP 網管型交換器，首創整合彩色觸控 LCD、10G 光纖、智慧 PoE 及高階資安防護功能於單一機身，使企業、工業在開放的無線傳輸空間免於內部資訊外洩的風險，且能免費升級無線管理軟體，大幅降低無線網路的管理成本。