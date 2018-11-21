成功大學、佳世達攜手打造未來智慧大學城

迎接全球智慧城市趨勢及萬物聯網的新時代，成功大學、佳世達 (2352) 於昨 (20) 日簽署「智慧校園合作備忘錄」，將結合學術與產業豐沛的研發能量，利用物聯網科技、活用資訊數據，聯手打造未來智慧大學城。佳世達科技董事長陳其宏指出，實現未來智慧大學城的關鍵，必須先打造智慧校園的大腦，建置校園專屬的資源與資訊整合平台中心，再透過神經網絡匯集行政、教學、健康、安全、能源、交通、商圈等各面向的資訊流，以往個別小區塊的資訊不再像是訊息孤島，而能整合、跨界、創新、活化。



佳世達將協助成大導入人工智慧物聯網 (AIoT)，運用物聯網整合校園的節能設施、環境監控、課程安排、人員安全、師生健康，甚至週邊商家、附近居民等，並透過產業與學術研究合作，以及實證基地裡人和空間的互動，建立共創生態系（Smart Community）。



成功大學校長蘇慧貞說，成大智慧城市、永續發展的大趨勢中，不僅將體現智慧校園，更應成為智慧城市的創新基地，成為台南市創新與科技的提供者，以智慧大學城的願景藍圖，逐步擴散至校園周邊，實現智慧校園（Smart Campus）、帶動周邊居民共創生態之智慧生活體驗（Living Lab）。



佳世達集團打造智能化解決方案 (AIoT)，已在校園、企業、醫院、工廠、商店等多元場域驗證，旗下的明基逐鹿已具備 20 年企業資訊服務經驗，明基能源則提供各場域節能方案，平均持續節能成效 15% 至 40%，拍檔科技 (3097)、益欣資訊更是 POS 收銀系統與智慧零售的佼佼者。