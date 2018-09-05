普萊德首次參展美國芝加哥工業自動化展 推工業4.0網管方案

普萊德科技 (6263) 積極布局工業級網路市場，將首度參加美國芝加哥工業自動化展 Hannover Messe USA 2018，發表智慧聯網中央管理平台和多元工控協定之創新工業級網路傳輸設備，滿足智慧工廠、智慧製造與智慧交通系統網路基礎建設與未來跨平台整合管理的需求。普萊德表示，將獨家發表「智慧化中央網管平台 (Universal Network Management System, UNI-NMS)」，使工業級和企業網路內所有普萊德有線、無線和乙太網供電(PoE) 設備得以透過單一平台集中控管，不僅大幅提升網路傳輸和電源管理效率，透過使用者認證的管理機制更確保整體網路的資訊安全，提高現代自動化生產系統和各式智慧網路的傳輸效能和可靠性。



會場也會展出全系列工控 Modbus TCP 乙太網路設備、第三層靜態路由工規交換器、工業級扁平式乙太網路設備，而因應車聯網 IoV 應用，將發表 EN50155 軌道式防震網管交換器、車規 4G LTE 閘道器及 M2M 4G LTE 閘道器，提升移動式交通網路系統管理效能。普萊德工業級 95 瓦 Ultra PoE 網路設備、再生能源 PoE 網管交換器、長距離乙太網路供電設備亦將於展會上亮相，加速工業 4.0、工業物聯網及偏遠地區之網路建設與遠端管理。



普萊德也將動態演示全球首款智能觸控扁平式資安路由器，專為大樓自動化及智慧工廠所設計，整合資訊安全路由、資料交換與無線 AP 管理功能於超薄扁平式機身，獨家搭載彩色觸控 LCD 介面，同步展示創新彩色觸控 LCD 網管交換器系列，包括工規扁平式、商規機架式 Ultra PoE、PoE + 和 Gigabit 等多元機種，並具備 10G 光纖上傳能力，提昇智慧網路傳輸效能。