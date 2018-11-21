嘉晶(3016)、美時(1795)、神盾(6462)、奇偶(3356)、晶睿(3454)

嘉晶 (3016)：在新能源車、5G 高速通訊等新應用將成為明年功率半導體的新亮點，在 IDM 廠擴大委外代工的情況下，可望受惠。股價落在大量區間 35 至 38 元的大量區間呈現橫盤整理，今日股價開高走高，直攻漲停板，創下 11 月新高 40.7 元。

美時 (1795)：第三季營收達 1.23 億元，創下新高，營運可望轉虧為盈。明年歐洲將率先成為首波學名藥上市區域，營運可望持續轉強。股價落在大區間整理區，今日股價直攻漲停，突破箱型頂部，創下波段新高 70.5 元。



神盾 (6462)：光學指紋辨識晶片明年將開始出貨，在韓國與中國廠商的新款高階手機有望導入新技術的情況下，明年營運動能無虞。股價一連拉出數根紅棒，短期均線開始走揚，今日股價一路直攻漲停，創下波段新高 145.5 元，惟接近年線下緣而出現賣壓，下檔可以 5 日線為支撐。



奇偶 (3356)：受惠於美中貿易戰美國持續追殺中國安控龍頭海康威視，轉單效益開始浮現，營運可望出現轉機。近日股價開始出現攻擊價量，短期均線糾結後開始翻多，今日早盤股價直攻漲停，創下 11 月以來股價新高 26.1 元。



晶睿 (3454)：美國參議院通過新禁令，禁止所有政府機構採買中國安控廠商的任何產品，長期受到紅色供應鏈打壓的台灣安控廠可望苦盡甘來，晶睿受惠於轉單效應以及與台達電入股後的效益開始浮現，前景樂觀可期。今日早盤股價一路上攻，創下波段新高 106 元，隨後出現拉回，上檔落在 106 至 110 的大量區間壓力。