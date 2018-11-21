[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/11/20 107/11/19 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.92000 14.45000 0.47000 3.25260 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.51000 14.19000 0.32000 2.25511 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.87000 7.70000 0.17000 2.20779 元大滬深300單日反向1倍基金 15.86000 15.52000 0.34000 2.19072 摩根絕對日本基金 13.17000 12.91000 0.26000 2.01394 復華恒生單日反向一倍基金 9.30000 9.13000 0.17000 1.86199 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.78860 10.60450 0.18410 1.73606 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.78880 10.60470 0.18410 1.73602 元大標普500單日反向1倍基金 13.66000 13.43000 0.23000 1.71258 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.36000 19.04000 0.32000 1.68067 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.51000 13.29000 0.22000 1.65538 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.39000 27.95000 0.44000 1.57424 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.41000 14.20000 0.21000 1.47887 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.78000 17.53000 0.25000 1.42613 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.90000 12.72000 0.18000 1.41509 保德信中國品牌基金-美元 8.34000 8.24000 0.10000 1.21359 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.04000 9.92000 0.12000 1.20968 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.58000 12.43000 0.15000 1.20676 摩根新興日本基金 22.71000 22.44000 0.27000 1.20321 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.16000 14.98000 0.18000 1.20160 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.55000 16.36000 0.19000 1.16137 野村日本領先基金-累積類型 11.37000 11.24000 0.13000 1.15658 元大印度指數基金 9.40900 9.30300 0.10600 1.13942 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.18000 7.10000 0.08000 1.12676 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44390 2.41690 0.02700 1.11713 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.17000 9.07000 0.10000 1.10254 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.18000 15.02000 0.16000 1.06525 安聯中國策略基金-新臺幣 12.61000 12.48000 0.13000 1.04167 安聯中國策略基金-美元 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------