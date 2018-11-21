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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/11/20  107/11/19 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.92000   14.45000   0.47000    3.25260
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.51000   14.19000   0.32000    2.25511
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.87000    7.70000   0.17000    2.20779
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.86000   15.52000   0.34000    2.19072
摩根絕對日本基金                                                 13.17000   12.91000   0.26000    2.01394
復華恒生單日反向一倍基金                                          9.30000    9.13000   0.17000    1.86199
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.78860   10.60450   0.18410    1.73606
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.78880   10.60470   0.18410    1.73602
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.66000   13.43000   0.23000    1.71258
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              19.36000   19.04000   0.32000    1.68067
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.51000   13.29000   0.22000    1.65538
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.39000   27.95000   0.44000    1.57424
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.41000   14.20000   0.21000    1.47887
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     17.78000   17.53000   0.25000    1.42613
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.90000   12.72000   0.18000    1.41509
保德信中國品牌基金-美元                                           8.34000    8.24000   0.10000    1.21359
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                   10.04000    9.92000   0.12000    1.20968
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.58000   12.43000   0.15000    1.20676
摩根新興日本基金                                                 22.71000   22.44000   0.27000    1.20321
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                     15.16000   14.98000   0.18000    1.20160
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               16.55000   16.36000   0.19000    1.16137
野村日本領先基金-累積類型                                        11.37000   11.24000   0.13000    1.15658
元大印度指數基金                                                  9.40900    9.30300   0.10600    1.13942
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.18000    7.10000   0.08000    1.12676
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.01000    8.91000   0.10000    1.12233
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.44390    2.41690   0.02700    1.11713
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.17000    9.07000   0.10000    1.10254
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                   15.18000   15.02000   0.16000    1.06525
安聯中國策略基金-新臺幣                                          12.61000   12.48000   0.13000    1.04167
安聯中國策略基金-美元                                             9.72000    9.62000   0.10000    1.03950
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