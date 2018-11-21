亞馬遜進軍電視台業務：投標美22區運動網路

亞馬遜 (AMZN-US) 和私募股權公司黑石集團 (BX-US) 正在競購迪士尼 Disney (DIS-US) 的美國 22 個區域體育網路電視，其中包括以紐約為重點的 Yes Network，Yes Network 播放 MLB 紐約洋基和 NBA 布魯克林籃網隊賽事。

迪士尼正在購買二十一世紀福斯 (FOXA-US) 的電影和電視資產，該公司曾表示將剝離福斯 22 個地區性體育網路電視台，作為與美國司法部達成協議的一部分，目前價格未透露，但消息人士早些時候曾向《路透社》表示，價值可能高達 200 億美元。

《CNBC》報導，一個未具名的主權財富基金和紐約洋基隊也在競購紐約網路，如果亞馬遜獲得這筆交易，併購的價格將高於去年購買 Whole Foods 生鮮零售商所支付的 137 億美元。

亞馬遜已大舉進軍電視市場，以支持其 Prime 會員服務，該服務以每月固定費用提供免費送貨。它對體育資產的收購凸顯了其在傳統付費電視廣播公司中獲取最可靠收入來源的雄心壯志。

Atlantic Equities 分析師 James Cordwell 認為，「亞馬遜的視頻策略有 3 個要素，Prime Instant Video、頻道業務、和現場廣告支持的電視」。其中，「後者是最少建設的，但 RSN (Regional Sports networks 區域體育網絡) 在建立這部分產品方面非常適合」。

亞馬遜已經擁有 20 場英超聯賽的播放權利，使其 Prime Video 在線串流媒體服務在全球最受矚目的體育聯盟中佔據一席之地。它還擁有美國國家橄欖球聯盟 NFL 和國家冰球聯盟 NHL 的播放權。

體育聯盟預計，未來幾年，當播放權出現續約時，大型科技公司將積極競標。臉書 Facebook (FB-US) 和推特 Twitter (TWTR-US) 已經在經營現場直播體育賽事。

迪士尼股價趨勢圖

此外，Apollo 基金 (APO-US)、KKR 基金 (KKR-US)、Sinclair 播放 (SBGI-US)、和 Tegna (TGNA-US) 也都進行了這次的投標。

福斯執行主席 Lachlan Murdoch 本月早些時候暗示可以回購它出售給迪士尼的區域體育網路，然而，據《CNBC 報導，福斯沒有在第 1 輪投標內，儘管他們有可能加入第 2 輪。

預計第 2 輪投標將在年底前完成，下週開始將對第 1 輪投標進行盡職調查。