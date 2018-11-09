正式進軍OTT 迪士尼優異財報下 執行長Iger推 Disney+

迪士尼 Disney (DIS-US) 週四 (8 日) 公布了優於分析師預期的財報。執行長 Bob Iger 的財報電話表示，迪士尼品牌的串流媒體平台 (OTT, Over-the-top) 正式名為「迪士尼 Plus，或 Disney+」，代表迪士尼正式進軍串流媒體領域。

OTT 行業目前較著名的競爭對手為亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime、迪士尼入股的 Hulu、Netflix (NFLX-US)、及 Roku (ROKU-US)。而 Roku、谷歌 (GOOGL-US) 的 Chromecast、及蘋果 (AAPL-US) 的 Apple TV 都佔領了 OTT 的客戶端硬體業務。

迪士尼最新一季財報顯示：

營收年增 12%，至 143.1 億美元，高於分析師預測的 138.1 億美元。

每股純益 EPS 年增 38% 至 1.48 美元，高於分析師預測的 1.31 美元。

包括 ESPN 在內的關鍵媒體網路部門營收增長 9%，達到 59.6 億美元。

迪士尼典型的強大主題公園和片場部份也取得了不錯的成績，主題公園的收入增長了 9%，達到 50.7 億美元，片場收入突然增長了 50%，無疑是由 Marvel 的「螞蟻人」或 Pixar 的「超人特攻隊 2」。

迪士尼的消費產品和互動媒體部門收入下滑 8%。

迪士尼股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

迪士尼表示，串流媒體平台 Disney+ 將於 2019 年年底上線，除了將推出全新的「星際大戰」和「怪獸公司」連續劇外，也會推出其他電影。

在體育串流媒體服務 ESPN+ 上，僅在 4 月推出的服務有超過 100 萬人次的註冊率。Iger 表示，這對迪士尼的整體直接消費戰略來說是個好兆頭。

Hulu 是華爾街的一個重要問題。在完成對 21 世紀福斯 (FOXA-US) 娛樂資產的收購後，迪士尼將擁有此串流媒體平台的 60% 股份。Iger 表示，鑑於增長和品牌實力的成功，有機會增加對 Hulu 的投資，特別是在寫程式的軟體方面。

對於 Hulu 的未來，Iger 的目標是利用合併後的電視製作能力為 Hulu 提供更多原創節目，以使其在市場上更具競爭力。他還指出有可能增加 Hulu 的月度定價。

論主題公園，新的「星際大戰 Star Wars」園區將成為無論是在物理上還是在範圍上，最大的園區。Iger 預計，「需求將大幅增加」，此園區預計將於 2019 年夏天在美國加州迪士尼樂園開幕，並於秋末在美國佛州的迪士尼樂園開幕。