Google可望漁翁得利 迪士尼與康卡斯特接連競購戰生嫌隙

根據外媒報導，迪士尼近期一直權衡是否放棄康卡斯特的廣告管理與投放平台 (FreeWheel)，轉向使用 Google 數位行銷平台 (DoubleClick)。

若迪士尼和 Google 廣告技術合作成真，對於 Google 業務來說，將是一個巨大的勝利。受此消息激勵，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 今早盤上漲 0.15%，截稿前暫報每股 1210.36 美元。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 今早盤上漲 0.15%。(圖：investing)

根據 Business Insider 報導，迪士尼與康卡斯特接連陷入兩次的競購戰，卻也埋下康卡斯特與迪士尼之間嫌隙的種子，有意放棄採用康卡斯特的廣告管理與投放平台 (FreeWheel)。

6 月康卡斯特為競購 Fox 出價 650 億美元，遠遠超過迪士尼先前報價，導致迪士尼被迫將 Fox 的出價提高至 713 億美元，Fox 最終將成為迪士尼旗下資產。

但接著 Fox 卻又陷入與康卡斯特競購英國付費電視公司 Sky 戰爭，埋下康卡斯特與迪士尼之間嫌隙的種子，迪士尼有意放棄採用康卡斯特的廣告管理與投放平台 (FreeWheel)。

目前，迪士尼內部分兩派陣營，企業決策者傾向 Google，廣告營運高層青睞康卡斯特。

儘管迪士尼尚未正式公布定案，目前廣告業盛傳，迪士尼將會轉向使用 Google 的 (DoubleClick) 數位行銷平台，這將是廣告技術使用中最糟的秘密，因為 FreeWheel 的技術及其整體提案表現優於 Google (DoubleClick)，而且康卡斯特的 FreeWheel 能提供其技術性保證。

專家表示，無論如何，像迪士尼這樣規模的公司想要切換視頻廣告技術產品並非易事。

若迪士尼和 Google 廣告技術合作成真，對於 Google 業務來說將是一個巨大的勝利，因為 Google 十多年來一直試圖深入了解電視業務，期望更接近價值 700 億美元的美國廣告市場。

早在今年春天，迪士尼就考慮切換視頻廣告技術。從 ABC 應用程式到 ESPN.com 直播服務上所有廣告，迪士尼沒有讓康卡斯特的 FreeWheel 參與所有的廣告服務，就是考慮是否將與 Google 合作。

消息人士表示，迪士尼最終還是會根據每家公司的技術優勢來做出決定。