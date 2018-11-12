廉價零售商 Dollar Tree 有望反轉 5 年跌幅？靠激進投資人

美國廉價零售商 Dollar Tree (DLTR-US) 以販售 1 美元或低於 10 美元商品為名。其股價相當便宜，今年股價下跌 18%，週五收盤價下跌 1.67% 來到 86.38 美元。據《巴倫》報導，Dollar Tree 與其最大競爭對手，同樣為廉價零售商 Dollar General (DG-US) 相比股價較便宜，而根據巴倫的說法，有一個可能的激進投資者正蠢蠢欲動。

Dollar Tree 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

《巴倫》認為，Dollar Tree 股價接近 5 年低點，但可能會反彈。該公司因購買競爭對手 Family Dollar 而受到市場的懲罰，但已開始對陷入困境的 Family Dollar 商店，進行翻修和品牌重塑。Dollar Tree 目前的約 6812 間門市銷量都不錯，但併購的 Family Dollar 的約 8261 間門市正在努力反轉中。

在最新的一季財報中，Dollar Tree 同店比成長了 3.7%，而旗下 Family Dollar 卻未有顯著的成長。Dollar Tree 目前販售的商品均為 1 美元，但 Family Dollar 大部份產品則是高於 1 美元，而其產品線有四分之三為消費品，如牛奶與麵包等。

據報導，著名投資人 Carl Icahn 和 Nelson Peltz 的 Trian 基金都是 Family Dollar 的股東，他們在收購 Dollar Tree 開始併購時就鼓勵 Family Dollar 的出售。同時，《紐約郵報》10 月份曾報導，Icahn 正在積累該公司的股份。

目前 Dollar Tree 股價以 2019 年預測為例，未來本益比達 14.4 倍，較 Dollar General 的 17.4 倍低。

瑞信 (CS-US) 銀行分析師 Judah Frommer 提道，認為 Dollar Tree 的弱點並非阻礙，而是機會，認為股價有望升至 96 美元。