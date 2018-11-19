宏碁aiSage攜手旗下建碁 搶攻智慧零售整體解決方案市場

宏碁 (2353) 發展 AIoT 裝置 aiSage，其自建雲智慧產品事業將攜手旗下 AOPEN 建碁 (3046)，推出符合商用市場需求的軟硬整合智慧零售整體解決方案。宏碁股價近日因國際股災與 10 月營收低於預期等效應，跌破 20 元大關，週一(19 日) 收在 19.5 元價位，小漲 1.3% 或 0.25 元；建碁因上季轉盈，加上上週五 (16 日) 法說會效應以及與宏碁 aiSage 合作可望增加業績等利多，週一股價上漲 3.89% 或 0.7 元，來到 18.7 元。



建碁第三季財報公告，單季 EPS 達 0.15 元，較第二季的損平更上層樓，較同期的 0.09 元也大幅成長。不過，單季稅後盈餘與去年同期均為 0.11 億元，累計前三季仍虧 0.35 元。



宏碁推出 aiSage 搶攻 AIoT 商機，攜手共創夥伴打造產業價值鏈，而因應集團綜效的發揮，也與建碁合作，推出符合商用市場應用需求的軟硬整合、一站式的智慧零售解決方案。



建碁總經理蔡文鋒指出，商用市場客戶可從大數據中，洞悉客戶需求，透過即時分析動態調整廣告投放策略，打造精準行銷，讓服務加倍升級。而建碁過去 10 年在全球與逾 500 家的系統整合商 (SI) 合作，一起協助零售、服務、交通等行業的企業用戶進行數位轉型。



他說，aiSage 在 AI 以及數位看板等應用具有獨特設計和強大的技術支持，結合 AOPEN 的方案整合服務與全球專業通路，將能發揮集團綜效，為客戶提供更精準的行銷與銷售利器。