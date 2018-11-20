高盛將目標價砍至182美元 蘋果盤前股價跌逾2.8%

新款 iPhone 需求低於預期，投行高盛將蘋果 (AAPL-US)目標價下調至 182 美元；受此消息影響，今 (20) 日美股盤前，蘋果股價跌逾 2.8%。

台北時間週二晚間 9 點 07 分，Investing.com 數據顯示，蘋果盤前股價下跌 2.84 %，至 180.59 美元。

蘋果盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

受蘋果全面縮減新 iPhone 訂單消息影響，週一蘋果股價重挫 3.96%，至 185.86 美元。

高盛分析師 Rod Hall 於報告中指出，iPhone XR 無論就售價或功能而言，皆不受消費者青睞，導致其市場需求疲弱。

Hall 稱，對蘋果來說，中國市場需求疲軟、美元走強，都是事前難以預料的逆風。

高盛重申對蘋果股票的「中性」評級，並將其目標價，從 209 美元，下調至 182 美元。

近期已有多家投行，下調蘋果目標價；瑞銀 (UBS) 在最新報告中，將蘋果目標價砍至 225 美元，並下調 iPhone 預估銷售量。

瑞銀將蘋果 12 個月目標價，從 240 美元，下修至 225 美元，並將 iPhone 季度銷售量，由 7500 萬支，下調至 7350 萬支。

古根漢證券 (Guggenheim Securities) 分析師 Robert Cihra 將蘋果股票評級，從「買入」下調至「中性」。

Cihra 認為，蘋果提高 iPhone 售價，無法抵銷銷售量下滑，帶來的損失。

Cihra 建議，由於 iPhone 需求疲軟的風險日益增加，中國、印度等市場需求，也出現下滑跡象，「蘋果可能得考慮降低售價」。