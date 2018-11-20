【運達投顧】量縮先低接中價股

◆盤勢分析



昨天美股大跌再加上本週是選前最後一週，台股面臨到外在與內在因素的考驗，若本週經的住考驗台股選後勢必有不錯的機會，重點分析如下：

昨天美股全面下跌道瓊 - 1.5%、高科技股與費半跌最深都有 3% 以上的跌幅，重量級權值股尖牙股全面重挫：蘋果下跌 3.96%、臉書下跌 5.72%、Netflix 下跌 5.45 %、亞馬遜下跌 5.09 %、Alphabet 下跌 3.82 %。美股是否走空? 就道瓊來看昨天大跌但也只是在年線附近走區間，科技股跌幅較重但都守穩前低維持盤局，除非高科技股與費半跌破前低否則美股並未有空頭的疑慮，反而要留意美股近期震盪大若是後半週出現跌深反彈，對亞股的走強有利所以不須太過悲觀。

就亞股的結構來看，上週五陸股站上季線後昨天續強，今天雖受美股下跌影響但也還在季線附近，可見最弱勢的陸股跌深彈的機會並未遭到破壞，這對亞股的擴底是有利的，就南韓股市來看近一個月維持區間盤局目前都還守在月線之上，未來 6 天月線成本是這波的低點因此南韓股市月線不破代表擴底盤局仍偏強，若美股出現反彈陸股守穩季線那麼南韓股市就有機會挑戰區間盤的高點，這對台股會有激勵的作用，就亞洲股市來看維持擴底沒有走空的疑慮。

美國副總統彭斯上週在? APEC 峰會期間猛烈抨擊中國，中美關係恐升級為「新冷戰」，美對陸企再出手管制 14 項敏感科技出口，這些看似不利美中貿易的做法應該是針對本月底在阿根廷舉行的川習會在下馬威，美中貿易戰是否有解關鍵點就在本月底在布宜諾斯艾利斯舉行的川習會，答案如何？陸股只要沒有回跌破季線川習會不需太多猜疑。

上周有多名美國聯準會官員接連釋出鴿派談話，投資銀行解讀這可能意味 Fed 的鷹派貨幣政策有可能出現轉調，多名官員公開質疑 12 月升息的必要性，目前聯準會在 12 月升息的機率已從一周前的 71.4％降至 65.4％。之前我們說明今年底聯準會的升息會讓美元有見高點的機會，不管 12 月是否會調升利率，但明年升息次數預料將降至兩次分別在 3 月與 6 月，若 12 月升息過後還要等到明年第一季季底聯準會才有再次升息的機會，所以美元上週來到 97.6 高點後近日已經跌破月線開始有做頭的跡象，若明年 3 月才有升息的訊息那麼未來一季的時間美元都會偏弱，當美元跌破前低 96 元關卡就是美元快速回檔的訊號，因此美元走貶對亞幣資金回流亞股的走強有利。

選股的策略，選前最後一週這兩天成交量都不到千億，選前量縮也預告本週適合小股票領先大盤先動，所以本週操作選前先掌握領先指數先上攻的中小型股，在低檔有本質的股票如華晶科揚明光 TPK 乙盛以及 5G 的概念股等可留意出量輪漲的機會，這幾檔股票在這幾天量縮的格局並不受影響可見選股方向正確。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。