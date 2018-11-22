〈房產〉10月五大銀行新承做房貸創今年次高 央行指有3個理由

台灣央行今 (22) 日公布 10 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承作房貸，來到 460.74 億元，月增 73.94 億元，創 2 月以來新高，利率也轉為上升至 1.627%，較上月上揚 0.007 個百分點，央行說明，主要是因第 4 季為傳統購屋旺季，加上新成屋密集交屋，及銀行積極爭取優質客戶，推升購屋需求。

據統計，六都 10 月買賣移轉棟數為 1.9 萬棟，月增 12%，年增 26%，房仲業者說明，房市交易穩定，加上交屋帶動影響，不少區域均見到成交大幅增加的狀況。

截至 10 月，六都買賣移轉棟數分別是台北市 22541 棟，年增 19.7%；新北市 47132 棟，年增 9.9%；桃園市 28556 棟，年減 0.6%；台中市 32395 棟，年增 2.4%；台南市 17509 棟，年增 11.8%；高雄市 27620 棟，年減 1.5%，六都總交易 175753 棟，年增 6%。

央行說明，10 月有農曆 7 月後的遞延性買盤，且第 4 季本來就是房市傳統旺季，再加上有密集的新成屋交屋潮，而銀行為達成業務目標，也積極爭取自住的優質客戶，使 10 月的購屋貸款創下今年次高

央行認為，房市景氣還是要繼續觀察，不能因此斷定房市走向，且房市表現好壞，主要還是要看地點。

至於較低利率的「青年安心成家方案」新增金額來到 60.5 億元，占比 13.4%，較 9 月占比 14.9% 低。