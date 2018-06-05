全坤建今年將改選董監事 萬安生命科技派三名代表參選

全坤建 (2509) 原任總經理廖學新 6 月 1 日退休，由副總經理江清峰升任接任其職。該公司 22 日舉行股東會，將改選董監事，「殯葬大亨」萬安生命科技公司創辦人吳珅篁持股逾 12%，亦派出代表參選，擬進駐董事會。全坤建是老字號營建上市公司，今年董事會改選，應選董事七人(含獨立董事兩人)、監察人兩人。按董事會通過的候選人名單中，除原有的公司派外，吳坤篁方面亦派出楊榮宗、陳明智兩人代表參選全坤建董事。獨董部分，則推派劉兆生參選。



全坤建指出，目前正在電子投票中，還不知道結果。全坤建董事會已決定今年股利配發，每股將發放 1.8 元 (現金股利 0.4 元，股票股利 1.4 元)。











































































