〈房產〉台北市每戶人口數下降 今年電梯住宅二房與套房占交易占比近半

北市每戶人口數下降，引導房市交易重點變化，房仲業者依實價揭露資料統計，台北市近 2 年住宅房型交易情況，發現 2017 年電梯住宅類以 3 房比重 41% 最高，今年 3 房比重則為 37% ，仍是多數。

今年以來，電梯住宅的套房與 2 房的交易比重合計為 47%，比 2017 年增加 4 個百分點。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，根據內政部統計資料顯示，台北市平均每戶人口數持續下降，從最早資料 2007 年第 4 季為每戶有 2.79 人，至今年最新第 2 季為每戶 2.54 人，高齡化以及少子化現象影響，小家庭居住型態越來越多，2 房內住宅產品需求增加，加上購屋總價相對低，負擔房貸也較輕鬆，因此，也有不少父母幫助子女添購小宅，以長期置產的概念幫下一代做理財規劃。

統計近兩年各房型交易，三房是住宅交易的主流，今年電梯住宅類三房就佔 37%，謝志傑指出，三房住宅仍是多數民眾最基本的居住需求，此外，電梯住宅規劃房數多元，1-4 房在銷售市場都有釋出，從交易量比重來看，三房佔 37% 居冠，但比重已較去年減少 4 個百分點，其次為 2 房佔 24%、套房交易佔 23%，四房住宅交易佔 16%，則與去年相當，顯示電梯住宅房型的需求大致穩定，而兩房與套房的小宅需求有增加。

在北市公寓的交易部分，謝志傑指出，北市公寓屋齡普遍超過 30 年，當初規劃多以三房為主流，自然交易量也多集中於三房，交易比重高達 65%。其次，兩房佔 20%、四房佔 10%、一房佔 5%，公寓兩房也是交易比重較高的房型，但市場釋出量相對少，呈現需求大於供給的情況。謝志傑提醒，總價仍是購屋最終關鍵，房價符合區域行情者，才能受購屋者青睞。

觀察近一年北市電梯住宅與公寓各房型的平均總價，謝志傑說，以主力三房平均總價來看，電梯住宅比公寓貴，同樣在市中心區，電梯住宅平均總價約 2797 萬元，公寓約 1671 萬元，電梯總價是公寓的 1.7 倍；而市郊區部分，電梯住宅平均總價約 2426 萬元，公寓約 1253 萬元，電梯總價是公寓的 1.9 倍，其中的價差甚大。

謝志傑認為，對於有意購屋的民眾來說，若是發現電梯住宅價格超出購屋預算，不妨參考公寓型產品，尤其在北市郊區甚至能以電梯住宅將近一半的價格購置，先從有房到好房，逐步購入最適合自己的房子。