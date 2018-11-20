〈機構報告〉IC Insight：車用電子成長前景仍樂觀

《IC Insight》研究報告顯示，儘管自駕車在今年遭遇了一連串的波動，但是車用電子系統成長依舊強勁，是半導體成長的動能之一。

據估計，2018 年車用電子系統的銷售額將成長 7.0%，明年 2019 年將持續成長 6.3%，成長率連續兩年維持強勁，可說是六大半導體終端應用之首。報告中估計，2018 年車用相關電子系統的銷售額將從 2017 年的 1420 億美元成長至 1520 億美元，預計 2019 年將繼續成長至 1620 億美元。此外，車用電子系統的複合年增率 (CAGR) 預估為 6.4% (2017 年到 2021 年)，再次超過其他應用系統類別。

電子系統各部門成長率 (圖: ic insight)

總體而言，在 2018 年，車用部門預計將佔全球電子系統市場總額 (1.62 兆美元) 的 9.4%，較 2017 年的 9.1% 略有增長。近年來，車用部門逐步增加，預計成長將持續至 2021 年達到 9.9%。雖然目前 2018 年佔整體電子系統的比例較小，但預計到 2021 年，車用將成為成長最快的部分。

電子系統各部門市佔率 (圖: ic insight)

自駕車、ADAS、車對車 (V2V) 通訊、車載安全、電動車等科技持續推升車用電子系統市場，儘管今年發生了一些涉及自駕車的事故，但這些事故有部分歸咎於技術問題。

目前來說，中型和入門級車型以及售後市場產品有更多的進展，近年來進一步提升了車用部門的增長。在半導體領域中，對於模擬 IC、MCU 和傳感器製造商來說是個好消息。值得注意的是，汽車 - 特定用途邏輯晶片預計在今年將成長 29%，僅次於 DRAM。而汽車 - 專門應用模擬晶片將成長 14%，產品通常被應用在備用攝像頭、盲點或車道偏離偵測和其他智慧系統當中。