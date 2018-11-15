華立Q3每股賺1.72元 後續看好半導體、高階塑料、車用與5G市場

半導體材料通路商華立 (3010) 第三季單季屬母公司稅後淨利 3.98 億元，季減 8.7%，單季每股淨利 1.72 元，符合市場預期；展望後續，公司看好半導體、高階工程塑料、車用與 5G 商機。華立第三季成績單，單季合併營收 143.18 億元，季增 6.8%，年增 22.3%，並單季歷史新高，單季毛利率 7.2%，歸屬母公司稅後淨利 3.98 億元，季減 8.7%，年減 4.6%，第三季每股淨利 1.72 元，符合市場預期。



累計華立今年前三季合併營收 393.67 億元，年增 26.9%，毛利率 8.2%，營業利益 13.98 億元，年增 26.7%，前三季歸屬母公司稅後淨利 9.90 億元，年增 1.0%，累計今年前三季每股淨利 4.28 元。



此外，華立 10 月自結合併營收達到 48.02 億元，較去年同期成長 29.3%；今年累計前 10 月合併營收達到 441.69 億元，較去年同期成長 27.2%，因高階工程塑料、FPD 及 PCB 產業相關材料的營收動能強強滾，業績持續在高檔盤旋。



依據專業市調機構估計 PCB 全球市場規模，將以 CAGR 4.05% 成長至 2022 年達 2 兆新台幣，今年預計來到 611 億美元；台灣與日本專攻高階 PCB 市場，中國向來以超低價搶單、韓國則以支持內需為主，台灣以市佔率 31.3% 穩居世界龍頭，未來在 5G 市場需求逐步顯現，加上車用市場持續成長態勢下，台灣 PCB 上下游廠商將同步受惠，中長期營運展望佳。



華立代理應用於 PCB 製程影像轉移的乾膜光阻，也因為台美關係良好，今年依舊成為美系平板及手機品牌的供應鏈，在上線量產後材料用量穩定出貨，乾膜在大中華地區的營收較去年同期呈雙位數成長；華立經多年耕耘也成功將乾膜光阻，攻入全世界第一家以黃光製程運用於電池生產的廠商，未來在新的生產線陸續開出，對業績的挹注將更為可觀。



在 PCB 的主力應用戰場高階手機、伺服器及智慧手錶等穿戴裝置，華立銷售的軟硬複合板及高頻應用板已展現斐然的成果，車載雷達領域也積極介入，因車用電子在 5G 發展成熟後，自駕車所需的車聯網將水到渠成，預估於 2020 年後車用 PCB 市場成長將更為驚人，華立此刻已切入車用市場為未來做足準備。



新一代 5G 資訊儲存及運算需求所需的高端封裝載板，新世代細線發展已成主流，華立代理銷售的高解析乾膜光阻為關鍵製程材料，目前已著手在次世代 CPU 或繪圖處理器的基板，與無線耳機模組、5G 伺服器等終端產品積極開發中，待未來開花結果，將助攻華立 PCB 方面的材料營收。

