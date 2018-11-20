〈區塊鏈大應用〉Autodesk執行長:：區塊鏈技術能夠遏制建築業的貪污

美國軟體公司 Autodesk 執行長 Andrew Anagnost 認為，區塊鏈可以打擊建築產業的貪污問題，並提升產業參與者之間的信任。

Autodesk 成立於 1982 年，為建築、營造、媒體和娛樂產業生產軟體。 在今年，該公司的營收達 20.6 億美元。

據報導，Anagnost 在一場會議中表示，區塊鏈技術可以消除建築產業的貪污現象，並為該領域提供更大的信任。Anagnost 表示:「區塊鏈是一個分散式的、可信任的分類賬本，不能被竄改，並且具有可追溯性。在建築產業這樣的環境中，參與的各人並不相互信任，區塊鏈技術就發揮應用。」

儘管如此，Autodesk 目前尚未推出區塊鏈技術相關的產品。不過，Anagnost 斷言，該公司已將區塊鏈視為未來發展的一部分，並表示「我們只是尚未正式公開。」

一直以來，Autodesk 持續致力於開發自己的非區塊鏈數位託管系統，旨在提高建築產業內的信任度。Anagnost 表示:「目前很難追踪誰對什麼負責，所以我們面臨重大技術問題就是確保可追蹤性，並且 能強制相關人員誠實記錄。

他補充道:「說實話，建築產業的貪污現象並不少見。當人們在大型專案上花費數億美元時，總會發生一些不太正確的事情。總會有人以某種不恰當的方式讓資源或金錢流失。」

目前，全球企業和政府皆考慮在打擊貪污和逃稅方面運用區塊鏈技術。西班牙政府致力於通過修改反貪污法律以及開發區塊鏈和人工智慧 (AI) 解決方案來積極打擊貪污。根據西班牙監管機構的明文規定，區塊鏈技術可用作預防貪汙的方法之一。