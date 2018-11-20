網易、阿里之後 京東也要「智慧養豬」

繼網易、阿里參與養豬這項傳統產業之後，京東也宣布入局。京東數字科技副總裁、技術研發部總經理曹鵬，在 20 日召開的 JDD-2018 京東數字科技全球探索者大會上，正式發布京東農牧智慧養殖解決方案。

曹鵬表示，透過整合神農大腦 (AI)、神農物聯網設備 (IoT) 和神農系統 (SaaS)，獨創養殖巡檢機器人、飼餵機器人、3D 農業級攝像頭等先進設備，打通養殖全產業鏈，可真正實現農牧產業的智能化、數字化和互聯網化，幫助大中型養殖企業降低人工成本 30% 以上，節省飼料 8-10%，縮短出欄時間 5-8 天。

曹鵬與中國工程院院士、中國農業大學動物科技學院教授李德發共同宣布 == 京東農牧院士研究院」成立。。李德發表示，全世界二分之一的豬都養在中國，但中國養豬業的效率不佳，養一頭豬的成本，相當於美國養兩頭豬。「未來我們將以豬為開始，實現養殖過程無人、無線、無干擾、無接觸，實現真正的萬物互聯。」

李德發指出，養豬生產中的生長速率、繁殖性能、豬肉品質、料肉比例等關鍵環節都與智慧化息息相關。

作為京東農牧首個落地項目，中國農大與京東農牧聯手打造的「豐寧智能豬場示範點」，正在利用人工智慧、物聯網、大數據等技術能力實現豬場精細化管理和科學自主智能化決策，讓農牧業實現萬物互聯。