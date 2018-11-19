京東第三季營收不及預期 增速創九個季度最低

台北時間 11 月 19 日美股盤前，京東第第三季財報。

京東第第三季營業總收入 1,048 億元人民幣，位於公司指引區間 1,045 億元至 1,090 億元的較低區間，低於市場預期 1,056.9 億元。第三季營業總收入年增率上漲 25%，為連續 9 個季度以來首次年增率增速低於 30%。凈服務收入為 109 億元人民幣，年增率增長 49.4%。

第第三季京東調整後每 ADS 收益 0.80 元人民幣，高於市場預期 0.77 元人民幣。

京東 GMV 年增率快速增長 30%，達到 3948 億元；其中，第三方平台 GMV 年增率增長 40%。

截至 2018 年 9 月 30 日，京東過去 12 個月的活躍用戶數為 3.05 億，去年同期年度活躍用戶數為 2.66 億。9 月，京東 PLUS 已經擁有了超過 1000 萬的在籍會員，這是目前中國電商行業最大規模的付費會員數。

收入增速持續放緩 GAAP 凈利潤創單季新高