〈區塊鏈大應用〉中國零售巨頭京東建立區塊鏈研究實驗室

中國零售業巨頭京東 (JD-US) 準備將與紐澤西理工學院 (NJIT) 和中科院 (ISCAS) 合作建立區塊鏈研究實驗室，以早一步在區塊鏈運用科技上取得一席之地。

京東集團 (JD.com) 是中國電子商務公司的領導者之一，佔據中國約 30% 的線上消費市場，該公司擁有 3.14 億名活躍用戶，專注於電子商務、物流服務和金融領域的新科技與技術的推行。

根據消息來源表示，京東與紐澤西理工學院和中國科學院軟件研究所共同合作，建立了區塊鏈技術實驗室。該實驗室將致力於解決效率問題並廣泛研發區塊鏈的新應用。

除了上述目標之外，在該實驗室也將聚焦在基本共識協議、隱私保護、去中心化應用程式 DApps、審計與監管、技術融合等研究與應用研發。中科院軟體研究所副所長鍾華表示:「通過這種夥伴關係，我們將帶來區塊鏈創新，並促進區塊鏈技術的工業應用。」

今年 8 月份，京東推出了新的區塊鏈及服務 (BaaS) 平台，名稱為 JD Blockchain Open Platform。該平台旨在幫助商業客戶構建、託管並實施區塊鏈解決方案，且無需從頭開發區塊鏈技術。

此外，該公司在 8 月份也宣布與華泰證券和興業銀行合作，在區塊鏈上發行資產擔保證券 (ABS) 的計劃。在合作中，兩家銀行將負責為區塊鏈改善資產安全的潛力進行有效評估。

另一方面，在上個月，京東在南京總部成立了智慧城市研究所，旨在利用人工智慧 (AI)、大數據和區塊鏈技術促進「智慧城市」的建設與發展。據報導，該研究所將影響「整個華東地區」，降低整體產業的成本，並提高效率。