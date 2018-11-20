【財華社-港股早評】 2018年11月20日

1.港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數26062(-309.67/-1.17%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(11月19日)港股通增持股數最多股票首位為北京燃氣藍天(06828-HK)其增持股數為158648000股，增持比例為180.34%，增持後持股量升至246624000股，佔整體發行量1.89%。第二位為中滔環保(01363-HK)其增持股數為39132000股，增持比例為9.5%，增持後持股量升至451126000股，佔整體發行量7.13%。第三位為廣澤國際發展(00989-HK)其增持股數為24855000股，增持比例為61.23%，增持後持股量升至65450000股，佔整體發行量1.24%。
上交易日(11月19日)港股通增持比例最高股票首位為北京燃氣藍天(06828-HK)其增持股數為158648000股，增持比例為180.34%，增持後持股量升至246624000股，佔整體發行量1.89%。第二位為新意網集團(01686-HK)其增持股數為19000股，增持比例為172.73%，增持後持股量升至30000股，佔整體發行量0%。第三位為天譽置業(新)(00059-HK)其增持股數為10016000股，增持比例為97.1%，增持後持股量升至20332000股，佔整體發行量0.25%。
上交易日(11月19日)港股通減持股數最多股票首位為建設銀行(00939-HK)其減持股數為-43505000股，減持比例為-0.45%，減持後持股量降至9796325426股，佔整體發行量4.07%。第二位為工商銀行(01398-HK)其減持股數為-14443000股，減持比例為-0.11%，減持後持股量降至13891571345股，佔整體發行量15.99%。第三位為五龍電動車(00729-HK)其減持股數為-10300000股，減持比例為-0.39%，減持後持股量降至2650115000股，佔整體發行量10.18%。
上交易日(11月19日)港股通減持比例最高股票首位為中國龍工(03339-HK)其減持股數為-1581000股，減持比例為-16.15%，減持後持股量降至8211000股，佔整體發行量0.19%。第二位為西部水泥(02233-HK)其減持股數為-2404000股，減持比例為-15.08%，減持後持股量降至13540000股，佔整體發行量0.24%。第三位為馬鞍山鋼鐵股份(00323-HK)其減持股數為-8888000股，減持比例為-13.87%，減持後持股量降至55212000股，佔整體發行量3.18%。
1.2. 港股沽空數據
上日(11月19日)沽空金額上升至港幣122.18億元，(前交易日沽空金額106.96億元，同比上升14.23%)。沽空金額佔整體成交金額803.098億元的15.22%(上日佔整體成交13.66%)。
整體成交金額輕微上升至803.1億元(上日成交783.33億元/同比輕微上升2.53%)，沽空金額上升至122.18億元(相比上日沽空金額106.96億元/上升14.23%)，非沽空金額輕微下降至447.57億元(上日非沽空總成交金額454.9億元/輕微下降-1.62%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額輕微上升至803.1億元(相比前交易日成交金額783.33億元/輕微上升2.53%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額122.18億内其中67.56億(前交易日藍籌股沽空金額57.17億元/同比輕微下降18.18%)，沽空金額67.56億元佔整體沽空金額122.18億中比例為55.3%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額122.18億内其中54.63億(前交易日非藍籌股沽空金額57.17億元/同比輕微上升9.7%)，非藍籌股沽空金額54.63億元佔整體沽空金額比例為44.71%。
最近20個交易日沽空數據比對