〈美股盤後〉美股封關日 標普連四黑 2024年漲幅達23%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-01 06:07

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在經歷一年的交易繁榮，2024 年封關日，隨著美債殖利率上升，市場獲利了結情緒影響，美股主指週二 (31 日) 回吐早盤漲幅後收低。標普和那指連續第四個交易日收黑，市值縮水逾兆美元，創 1966 年以來最長年終下跌天數。

由於經濟保持健康、通膨走低以及人工智慧交易持續激增，美股 2024 年取得了巨大的勝利。

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標普 2024 年漲幅達 23%，表現與 2023 年大致相符，創近 30 年來最強勁的連兩年漲幅。那指今年漲幅高達近 30%，表現優於大盤。道瓊年漲 13%，漲幅較為溫和。

標普成分股中，最大贏家是 Palantir (PLTR-US)，全年漲幅接近 350%，而最大輸家是 Walgreens Boots Alliance (WBA-US)，其市值崩跌 64%。

與此同時，聯準會四年來首次降息，當選總統川普即將重返白宮，市場對減稅和放鬆監管的前景感到欣喜，推動股市在過去兩個月走高。

總體而言，市場的美好時光在上週陷入停滯，年底典型「聖誕行情」未現，聯準會近期經濟預測，以及川普關稅等政策可能會引發通膨的擔憂，導致美債殖利率走高。

10 年期美債殖利率達 4.641%，創 5 月 2 日以來最高，這有助於冷卻漲勢。10 年期公債殖利率連續第四年攀升，創 1981 年以來四年來最大升幅。

美股週二 (31 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 29.51 點，或 0.07%，收 42,544.22 點。

那斯達克指數下跌 175.99 點，或 0.9%，收 19,310.79 點。

S&P 500 指數下跌 25.31 點，或 0.43%，收 5,881.63 點。

費城半導體指數下跌 46.57 點，或 0.93%，收 4,979.93 點。

NYSE FANG + 指數下跌 160.85 點，或 1.21%，收 13,120.21 點。

板塊表現

標普的通訊服務板塊一直是該指數 11 大板塊中表現最佳，2024 年迄今上漲超過 39%，跑贏大盤。

資訊科技和非必需消費品板塊今年分別增長 35.9% 和 29.7%。金融和公用事業則各漲 28.3% 和 19.3%。

另一方面，材料板塊是 2024 年表現最差的板塊，下跌 2%。這也是今年唯一年報酬率為負。醫療保健上漲 0.7%，而房地產小漲 1.3%。

個股表現

AI 霸主輝達 (NVDA-US) 週二收跌 2.33%，但年度表現位居科技七巨頭榜首，年漲超過 170%，躋身標普年度最佳排行榜第三。

特斯拉 (TSLA-US) 週二亦收黑 3.25%，但年漲 67%，執行長馬斯克在即將上任的川普政府中握有重要影響力。

Meta (META-US) 週二跌 0.97%，年漲幅達 66%，緊隨特斯拉之後。

亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 週二均跌超 0.8%，2024 年分別實現 45% 和 36% 的成長，因為兩家科技巨頭都利用其雲端運算業務從 AI 中產生新的收入。

蘋果 (APPL-US) 走弱 0.71%，年漲 30%，看漲分析師認為這家 iPhone 製造商正迎來「黃金時代」。微軟 (MSFT-US) 週二摔 0.78%，年線收紅 12%。

台積電 ADR (TSM-US) 週二下滑 1.45%，年漲幅約 95%，若台積電 12 月營收達 2850 億元，台積電全年營收將有望挑戰 3 兆元大關，創下新高。

英特爾 (INTC-US) 迎來有史以來最糟糕的一年，暴跌 60% 以上。自 ChatGPT 的推出引發人工智慧革命以來，英特爾股價持續承壓，而前執行長季辛格 12 月初因業績不佳而被董事會「閃電退休」。

美國大選後，銀行股表現優異，摩根大通 (JPM-US) 和高盛 (GS-US) 今年迄今收盤分別上漲約 41% 和 48%。

美超微 (SMCI-US) 週二收黑 0.65%，由於利潤惡化、賣空機構興登堡研究襲擊，以及屢屢錯過財報期限，該股今年股價暴起暴落，2024 年僅累漲約 7%，遠低於牛市中蓬勃發展的其他 AI 概念股。

華爾街分析

華爾街策略師預計美股 2025 年的上漲速度將放緩，將面臨更加波動的一年，因削減開支和川普 2.0 政府即將到來。

追蹤的 17 名策略師中，標普的明年年終目標中位數為 6600 點。這將比該指數當前水準增加約 12%。目標最高的奧本海默預測達 7100 點，最看空的 Sitfel 則預計標普年底降至約 5000 點。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「2025 年市場將經歷更大的波動，股票價格昂貴。我們可能會在 2025 年看到更多獲利了結。」

鉅亨溫馨提醒：元旦假期，美股休市一日。