

◆盤勢分析

1. 美股三大指數周一全面下滑，因投資人拋售蘋果、臉書、字母、亞馬遜等大型科技股，進一步重挫對科技股的信心，美股四大指數下跌 1.56%~3.86%，蘋果大跌 3.96%，台積電 ADR 下跌 2.22%，雖美股中長期趨勢偏多，惟短期得在高檔進行整理。

2. 台股周一盤中隨亞股上漲影響，終場指數上漲 31.60 點，漲幅 0.32%，收在 9828.69 點，成交金額為 918.53 億元，量縮價漲，守在月線 9769 點以上。

3. 台股本波最低點在 10/26 的 9400 點附近，先前跌深反彈上漲來到 11/8 近期高點 10014 點，期間最大上漲點數約 614 點，漲幅約 6.53%，自 11/2 起便在月線附近一直整理，迄今約 12 天，由於月線將扣抵 10 月低點位置區，因此月線隨時有機會翻揚，但因本周為選前最後一周，加上美國將有感恩節，買盤呈現觀望，因此大盤將在量縮之下，個股伺機表現，而目前 9 日 KD 自高檔拉回到 51 與 56 附近，也剛好來到 50 多空分界點，因此多方仍有機會再伺機出現跌深反彈，至於短線支撐將視 9400 點與 9616 點所連接上升趨勢線，即約在 9700~9750 點，高點壓力暫看 9950~10000 點間，預估大盤極短線將在 9700~10000 點間整理，可低接高出來回操作。

4. 櫃買指數漲幅 0.87%，收在 119.86 點，櫃買指數近期在月線約 116 附近獲得支撐，短線壓力為 10/11 黑 K 現高點 122 點附近，近期表現優於上市，而先期法人著墨較深的族群為 PA、矽晶圓與被動元件等已漸走穩，因 KD 技術指標約 68 附近再度向上交叉，且 9 日 K 值仍小於 80，仍有利多方。

5. 法人籌碼：三大法人合計 + 52.90 億元；外資 + 42.30 億元、投信 + 3.39 億元、自營商 + 7.20 億元。

6. 電子類股:

(1)PCB 相關族群: 因 Q3 財報表現佳，加上先前部分公司營收創今年新高，因此在公布 10 月營收之後，市場買盤持續流入於此，包括 2313 華通、6108 競國、6552 易華電、4958 臻鼎 - KY、3037 欣興、5349 先豐與 8155 博智等股近期陸續出現買盤，由於此族群為中低價位，因此在大盤成交量不高之下，隨時易成為買盤重心。

(2) 蘋果族群: 儘管近期蘋果新機效應降溫，但因股價跌深之下，加上部分業者仍可望受惠蘋果新機效應，台股相關族群也跟隨跌深反彈，包括 2474 可成、4935 和碩、3105 穩懋、6290 良維與 3673TPK-KY 等出現上漲，由於外資近期偏向調節此族群，因此得持續留意後續外資籌碼之動向。

(3) 記憶體族群: 因陸 DRAM 挫敗，相對台廠利多，包括 2408 南亞科與 2344 華邦電等公司買盤增溫，短線買盤不減，可留意後續動能。

(4) 設備族群: 因 Q4 為業者旺季，加上部分公司營運表現佳，包括 3455 由田、2404 漢唐與 2360 致茂等股走強，由於族群買盤不集中，將以個股表現為主。

(5) 觸控大廠業成 GIS-KY（6456）驚傳董娘賣股，根據公開資訊觀測站顯示，GIS-KY 董事長周賢穎的配偶以及子女帳號，自去年 5 月迄今，持股從 3,150 張，一路降至 624 張，減碼幅度高達八成，引發不少小股東以及股民議論。

(6) 嘉澤（3533）昨（19）日公告，暫定以每股 140 元辦理現金增資，規劃發行 1,000 萬股，預計可籌得 14 億元，以用來充實營運資金。嘉澤昨天股價上漲 2.5 元，收 175.5 元，以昨天收盤價計算，此次現增約折價 25%，今留意是否有賣老股認新股之賣壓出現。

7. 非電子類股

(1) 生技族群: 1789 神隆獲美藥證，挹注營運，加上 6666 羅麗芬 - KY 新掛牌，讓生技族群買盤轉強，包括 1789 神隆、6666 羅麗芬 - KY 與 4190 佐登 - KY 等股走強，因個股買盤強度差異大，因此以個股表現為主。

(2) 機械族群: 由於族群評價已低，近日買盤再回流，包括 2049 上銀、1590 亞? 客 - KY、8374 羅昇、1533 車王電、1536 和大與 1527 鑽全等股走強，由於此族群今年買盤漸升溫中，未來可留意買盤可否延續。

(3) 電動車族群: 由於族群評價已低，近日股價相對抗跌，包括 4721 美琪瑪、4739 康普、3653 健策、3003 健和興與 3665 貿聯 - KY 等股走強，由於此族群處在相對低檔位置區，未來可留意買盤可否延續。

