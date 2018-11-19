【富蘭克林】基本面撐腰 美高收擁回升契機

發債企業狀況未惡化 較高殖利率優勢創造布局價值

全球風險性資產評價出現修正，相對抗震的美國高收益債受資金信心牽動，走勢亦出現拉回。富蘭克林華美投信對此認為，美國高收益債基本面並未轉差，因此價格回落創造更具吸引力的殖利率投資價值，考量升息環境下固定收益資產以票息為報酬主軸，現階段宜適時布局，增持高殖利率資產。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，投資人對全球經濟成長放緩的擔憂，明顯對風險性資產價格造成影響，但從數據觀察，美國經濟成長力道依舊強勁，並無景氣衰退之虞，市場或過度放大企業財測保守，卻忽略美股企業擁有營運動能穩定的優勢。第 3 季財報顯示，美國高收益債發債企業呈槓桿倍數下降、利息保障倍數回升、盈餘增速維持一定水準等基本面正向情形，因價格修正而上揚的殖利率目前已逾 7% 水準 (見圖)，不僅突顯投資價值，也將是美國高收益債吸引買盤進而回升的契機。

張瑞明並指出，近期能源債雖受原油價格滑落影響，但國際能源署 (IEA) 表示油價下跌所激勵的需求，可望抵銷全球經濟放緩的衝擊，而美國與石油輸出國組織(OPEC) 傾向維持供需穩定，則提供油價下檔支撐，就算油價短線波動，亦有受影響較少的能源供應中游產業可供布局，如油氣管線資產受惠於原油、成品油的產量提高，是近期美國高收益債布局重點。

富蘭克林華美投信認為，美國高收益債在價格修正後，殖利率水準值得適時低接，透過高票息收益應對利率上升所造成的債市震盪。惟考量美中貿易戰仍為目前最大干擾因素，牽制全球經濟成長展望，對部分高收益債發債企業造成影響，建議投資人透過兼顧報酬與控管風險的全球高收益債券型基金分散布局各次產業，建立中長期核心收息資產，追求收益機會。

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