【安聯投信】台股持續築底 聚焦跌深價值股

美中恢復對話，激勵美股跌深反彈，在科技、半導體和金融類股帶頭領漲下，美股四大指數全面走揚；16 日台股盤中一度翻紅，但隨後翻黑在平盤附近震盪，終場下跌 29.37 點，收在 9797.09 點，周線收紅，成交量 1165.97 億元。店頭市場則是連續第三日收紅，守穩在短天期均線之上。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，影響近期台股走勢主要因素分別為第三季財報、第四季展望與美股動向。就目前已公告財報結果，第三季上市公司淨利季成長 11.9%、年成長 0.04%，低於預期。主因在於電子業上游業者與金融業表現低於預期。

廖哲宏表示，目前電子業對於第四季展望在多次下調、美國廠商提前鋪貨的大環境下，季度變化大多以持平或小幅下滑占多數；上游業者除了僅極少數業者外，多數業者對於第四季的展望皆為下滑的預期。

在美股動向上，廖哲宏表示，iPhone 銷量遭受逆風影響持續發酵，但力道開始放緩，因此帶動美科技股順勢反彈；能源類股則因原油動向不明難有立即的回升；金融族群表現穩健，但工業類股則受景氣成長趨緩的負面影響。

廖哲宏表示，台股除了持續反應並消化，包括：第三季財報、第四季展望、美中貿易問題以及美股走勢變化多空消息外，隨著地方選舉在即，選前的不確定因素也壓抑台股大致維持在 9800 附近的整理格局。

展望後市，廖哲宏表示，台股受制於選舉的不確定性上揚、美股反彈動向不明，加上財報公告亦告一段落，以此來看，接下來干擾牽制雜音變數仍多，在能見度有限下，難有特別表現；而扭轉變數在於美中貿易是否出現轉折，若有進一步的和解可能則為股市的主要利多。

在題材上，廖哲宏表示，iPhone 銷售表現仍是主要觀察指標，儘管目前尚無正面訊息釋出，以致相關類股缺乏立即的動能，但隨著股價跌深，中長期投資價值逐漸浮現，反倒建議可伺機開始尋找留意中長期的布局機會。

在觀察指標上，廖哲宏表示，台股短期上升支撐在 9700 點附近，可多加留意。在籌碼面，包括借券賣出餘額變化、大盤成交量是否回溫，以及外資動向如期權的布局方向，都可做為近期觀察重點。

廖哲宏表示，目前看來，近期成交量多在千億元上下，有仍待進一步放量。不過融資券自 10 月以來，大盤從萬點快速修正下，持續資減券增；大盤自 10 月 26 日出現低點後橫盤整理，券單亦持續增加；外資 16 日單日賣超近 65 億元，累積 11 月以來仍呈現買超，故外資動向對台股亦是正向。

至於針對近期波動較大的油價，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，原油走低，市場對於原物料類股的投資熱度可能因而受到抑制。而對於上半年受制於原油高漲導致盈利下滑的航運業、塑化製品業則可望相對受惠。

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