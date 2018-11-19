【安聯投信】美股獲進補 亞股金流驅動新興市場

過去一周美股四大指數全面下挫，歐股同步走跌，市場情緒趨於謹慎，觀察全球共同基金的一周資金（11 月 7 日到 14 日）流向，美股終止之前的失血，一周進補 26.33 億美元，新興市場整體也同步獲得青睞，資金單周流入逾７億美元。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，通用電氣宣告明年獲利有限、高盛涉嫌挪用公款和洗錢疑雲衝擊金融股、蘋果新機銷售失利，諸多亂流拖累科技及金融類股，單周四大指數全面修正，道瓊工業指數跌 3.36%，標普 500 指數下跌達 2.65%，Nasdaq 指數下挫 3.55%，費城半導體指數亦下跌 1.37%。

此外，蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum 下修下季財測，市場擔憂蘋果新機銷售下滑，蘋概股沉重賣壓引領科技類股慘綠 ; 高盛涉嫌挪用公款全案將面臨美國司法部刑事調查，負面消息拖累金融類股表現。

值得注意的是，美國供應管理協會（ISM）公布 10 月非製造業指數為 60.3，雖較９月數值 61.6 微幅減弱，但經濟動能處於高速擴張階段，林素萍分析，美國 10 月消費者物價指數（CPI）月增 0.3%，為９個月來最大漲幅，年增 2.5%，較 9 月年增率 2.3% 略為加速，主因為汽油價格和租金上漲，顯示通膨穩步上升，可能令聯準會保持在下個月再度升息的軌道上，建議投資人宜以多元資產參與美股的成長性。

在新興市場中，亞股仍是資金相對青睞的標的，上周全球股市下跌，新興市場指數一周下跌 1.27%，盤點各區域，新興亞洲下跌 0.8%，新興歐洲下跌 2.38%，拉美下跌 2.23%，由此看來，新興亞洲堪稱相對抗跌。

針對台股而言，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受制於台灣大選的不確定性上揚、美股反彈動向不明，加上財報公告亦告一段落，接下來牽制雜音變數仍多，在能見度有限下，重要觀察指標在於美中貿易紛擾是否出現轉折，若有進一步的和解，可視為一大利多。

在題材上，廖哲宏表示，iPhone 銷售表現仍是主要觀察指標，儘管目前尚無正面訊息釋出，以致相關類股動能疲軟，但隨著股價跌深，中長期投資價值逐漸浮現，投資人可伺機參與。

至於 A 股，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，時值 2018 年尾聲，各大券商紛紛發表對 2019 年整體市場的看法，預期明顯要好於今年，主要是因為今年的一些利空因素在明年可望逐步糾正，包括金融去槓桿、經濟增速出現下滑壓力等；在籌碼面，融資水位歷經修正後，已低於 2014 年低點（約 7600 億人民幣），目前評價面也低於長期平均，穩健貨幣政策與後續財政刺激效應將有望提供未來股市動能。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。