【華冠投顧】多頭在台積利空中穩守 個股在觀望氛圍下轉強 「被動元件」可留意誰?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週曾分析過台股多頭近期會面對的挑戰包括：(1) 大盤短線套牢帶仍未完全解套，大盤委賣張數不免偏重；(2) 隨著選舉腳步逼近，台股觀望氣氛日趨濃厚，成交量難以有效放大；(3) 國際股市不強，激勵效果有限。

今日大盤成交量縮到 920 億的低量水準，市場氛圍一如預期趨於觀望，不過比較好的現象是即使大盤量能不濟、台積電增量續跌，大盤依舊 + 31 點穩守月線，OTC 指數更是 + 0.87% 強於大盤。此外，今日大盤委賣張數開始轉為下降，這個數據雖然還是處在波段當中比較高的水準，但藉由震盪整理過程去化賣壓的效果漸漸浮現，後續幾天當有機會降至短線（甚至波段）低檔水準，屆時月線也將轉為翻揚，有利選舉前後多頭發動攻勢。

＜鎖定個股＞

本月上旬於盤後文或 Line@主頁推薦給大家的「多方口袋名單」，包括《3596 智易》、《3231 緯創》、《4947 昂寶 - KY》、《3059 華晶科》、《4927 泰鼎 - KY》，後續紛紛創波段新高甚至大漲。

上週三多頭拿回發球權，增列的「多方口袋名單」《3260 威剛》、《4906 正文》、《8076 伍豐》、《2340 光磊》、《2345 智邦》，隔日《8076 伍豐》立馬鎖漲停，今日《3260 威剛》+3.72%、《4906 正文》+2.0%、《2345 智邦》+6.62% 守牽手同創波段新高。

在短短時間內，有這麼多標的可以輪流表現，除了要老王賣瓜自吹自擂一番之外，更暗示著即使大盤陷入膠著走勢，許多個股早已按耐不住而率先表態，此舉對多頭後市可能衍生「軋空」或者「軋空手」的推波助瀾效果。

＜被動元件族群＞

上週提過被動元件族群指標股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》反彈至先前爆量Ｋ棒的套牢帶，開始深入短線最大壓力區為套牢籌碼進行解套動作，即使上週五《2492 華新科》爆天量留「墓碑線」，走勢其實也不能算差，因為同一時間已經為 11/7～11/9 連續三根巨量Ｋ棒所累積的更大套牢籌碼作了完全解套，本週如果能夠走出「價穩量縮」的走勢，代表多方控盤不變，接下來上揚的月線將可慢慢發揮助漲功效。

今日《2492 華新科》量急縮、守頸線，龍頭《2327 國巨》亦量縮小漲逼近月線，後市一旦連線形最弱的國巨也能重上月線，那麼自千元以上起跌幾乎一路被月線及下降趨勢線壓著打的弱勢慣性便可正式改變，整個族群回春的態勢便將進一步獲得確認。

被動元件族群的一線股紛紛扭轉線形結構，但就籌碼和量價而言，二線股卻可能是操作上更好的選擇，因為部分二線股獲得法人提前展開回補動作已有一段時間，部分則是價量配合優於一線股，這些個股有哪些呢？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便知道。

＜賺爆選舉行情的錦囊妙計＞

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