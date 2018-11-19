【華冠投顧】量縮度估盤，方向在哪裡?

范振鴻 分析師

●盤勢分析

上週有提到『布林進入壓縮接下來準備玩大的』的看法仍然不變，只是在『玩大的』出現之前，就會是一段無趣無聊的整理盤，通常這種狀況發生在多頭，通常就是小型股活蹦亂跳，而最近一樣有這種狀況，只是差別在於目前是空頭，所以有些漲很兇的標的並不是傳統的業績優良股，要請大家特別留意，而盤勢方面，今天量能只有 918 億，振幅僅有 43 點，貨真價實的『度估盤』，而盤面如上週所說，一樣就是金融撐盤，電子弱勢，而今天比較不一樣的是非金電進入反彈攻擊。

類股方面 2330 台積電、2317 鴻海各有 1.7% 與 1.2% 的跌幅，大概就貢獻台股 40 點跌點，只是在金融與非金電撐盤下台股勉強收紅，而被動元件與 DRAM 是今天攻擊重心，2408 南亞科漲 5% 今天成功站上季線，但仍然是在反壓區，2344 華邦電 3.33% 也是接近季線反壓，被動元件今天 6175 立敦漲停，週五翻黑的 3026 禾伸堂量縮漲 4.74%，而指標股 2327 國巨則依然備月線壓著打，且 2327 近期不斷資券同增，籌碼完全沒有要變乾淨的意思，做多者要特別留意。

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