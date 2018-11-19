廣隆擬調漲產品報價3-5% 法人估明年營收維持雙位數成長

鉛酸電池廠廣隆 (1537) 有機會於明年調漲產品報價約 3-5%，加上大型 UPS 電池出貨穩定增加及機車停電池持續放量，法人估，廣隆明年營收將可維持雙位數成長力道。廣隆第三季營收為 22.11 億元，稅前淨利 3.86 億元，稅後淨利 2.87 億元，每股盈餘 3.51 元。累計前三季營收為 63.79 億元，年增 12.28%，稅後淨利 7.85 億元，每股盈餘 9.61 元。



廣隆累計前 10 月營收為 71.15 億元，年增 12%。



廣隆為 UPS 鉛酸蓄電池廠，原料占成本高達 80%，其中鉛又占原料成本約 80%，其餘則為塑料、電解液等，人工成本約 5 到 8%。



自 2016 年以來，非鉛原料、人工成本持續上漲，侵蝕廣隆毛利率 2 到 4%，公司表示，由於產品報價已 2 年未更動，經與客戶協調，2019 年產品報價可望調漲 3 到 5%，預期將可帶動毛利率回升。



展望第四季，雖然 LME 鉛價下滑，但因 LME 與上海交易所報價價差有擴大現象，加上目前接單狀況延續第三季熱度，稼動率維持滿載，因此毛利率雖較上季下滑，但預期仍可高於上半年表現，法人估，第四季營收與去年同期相當，獲利可望年增逾一成，每股盈餘約 3.28 元。