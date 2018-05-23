廣隆4月調升售價 估今年整體產能提升一成

鉛酸電池廠廣隆 (1537) 下午應交易所之邀舉行業績說明會，財務部協理劉晃瑋指出，今年資本支出約 300-500 萬美元主要用於越南廠，預估今年整體產能將可提升 10%，此外，原物料、鉛價上漲以及人工成本增加，廣隆已於 4 月調升售價 10%，整體來說，今年接單來看，業績有機會優於去年每股盈餘 11.04 元。廣隆光電第一季營收 19.83 億元，毛利率 20.66%，營益率 14.47%，稅前盈餘 2.58 億元，稅後淨利 1.99 億元，年增率 10.95%，每股稅後盈餘為 2.44 元，優於去年同期 2.2 元。



對於匯率問題，劉晃瑋表示，新台幣升值 3%，則會影響公司毛利率約 0.6%。



廣隆自結 4 月營收 6.79 億元，較上月減少 10.66%，年減 1.31%，劉晃瑋指出，主要受到公司調漲售價一成，客戶提前 3 月拉貨所致，預期售價上漲可望反映在 5 月業績上；累計前 4 月營收 26.63 億元，年增 10.52%。



以第一季產品比重來看，不斷電系統用電池佔營收比重為 69%，機車啟動用電池 14%，汽車啟動用電池 4%，電動代步車用電池 10%，其他則為 3%。



以地區來看，歐洲佔營收達 23%，亞洲 29%，美洲 20%，越南 21%，台灣約 6%。目前公司自有品牌及代工 ODM 約為 40 比 60，未來持續發展自有品牌，以 LONG 行銷全球，至於代工則在越南 GLOBE 品牌。



劉晃瑋表示，以現有的鉛酸電池市場規模而言，2016 年全球鉛酸電池歸市場規模為 437 億美元，未來伴隨汽車、機車、儲能應用的市場成長，預計市場未來年均成長率約 1 至 2% 左右，2020 年將達到 460 億美元，相較於鎳系二次電池約在 25 億美元、鋰電池近 204 億元的市場規模來比較觀察，鉛酸電池現今仍為佔有率最高的儲電裝置產品。



廣隆越南分別有濱瀝廠及德和廠，越南機車電池市場，廣隆主攻售後服務市場 (AM)，目前市占率約 2 成，但因越南電池市場已開放，使得越南邊境貿易增多，造成機車電池 AM 市場競爭加大，廣隆正加強當地經銷商合作與新產品推出，藉以強化公司產品的競爭力。



劉晃瑋表示，廣隆每年盈餘保留兩成做為資本支出，每年支出費用約 500-700 萬美元，以去年每股盈餘 11.04 元，預計將配發 9.5 元現金股利，配息率 86.05%。

