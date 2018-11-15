〈房產〉北台灣今年新建案公設比續攀高 新北市平均32.2%創新高

據市調機構住展統計，今年截至 10 月底止，北台灣各縣市公開銷售的大樓（含商辦）、華廈類新建案平均公設比持續走高，其中新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣與新竹縣等五個縣市都創新高；就雙北市而言，台北市為 34.2%，新北市為 32.2%。

住展企研室經理何世昌表示，數據顯示大樓公設比不斷升高，離「實坪制」越來越遠，越晚買房的民眾，必需花更多錢在虛坪上面。

住展統計，今年截至 10 月底止， 台北市今年前 10 月所推出的新建案，平均公設比為 34.2％，較去年增加 0.1 個百分點，追平北市歷年第三高紀錄。今年以來，北市共有 13 個建案公設比達 40％以上，超高公設建案比去年還來得多，但也有佛心建商所推的大樓建案公設比僅 19％。

而在這項調查中，其中宜蘭縣是唯一一個公設比超過 35％的縣市，今年大樓建案平均公設比達 38.6％，再次改寫新高紀錄。何世昌分析，宜蘭大樓公設比偏高，主要是溫泉住宅建案普遍有休閒性公設所致，而部分建案又將停車位計入公設當中，所以公設比相當高。

新北市今年新建案平均公設比也走高至 32.2％，連續 2 年創下新高，為北台灣公設比第三高的縣市。與台北市相比，今年新北市 40％以上超高公設比建案較少，僅有 8 個，但是最高的個案公設比到 42％。

值得注意的是，今年新北市各個主要行政區，新建案平均公設比全都超過 3 成，是統計以來首見狀況。其中，公設比最高的行政區，正是近年來號稱最讓利的板橋區，平均公設比約 33.3％。公設比最低的行政區則是金山區，平均公設比為 30.2％。

何世昌進一步表示，今年北台灣整體大樓、華廈建案平均公設比達 32.4％，若再加上約 15％的附屬建物，等於宣告「室內實坪僅約權狀一半」是現在進行式，這種「要一塊，給五毛」的房市買賣問題，仍有賴官員智慧來解決。

資料來源：住展統計