台銀接手明年公教築巢優利貸 四千金的房貸業務可望誕下雙胞胎

台銀的「四千金目標」中的房貸業務可望再誕生「雙胞胎」，台銀董事長呂桔誠今 (16) 日表示，除了新承做的 1,000 億元達標外，在築巢優利貸的挹注下，明 (2019) 年整體房貸業務可望增加 2,000 億元。

台銀去 (2017) 年成功孕育「三千金」，包括聯貸主辦目標 1,000 億元、美元存款新增 1,000 億元，以及老危都更貸款額度 1,000 億元，今年看好房貸穩健收益，增加新承做房貸 1,000 億元的目標，目標培育業務「四千金」。

呂桔誠今 (16) 日出席「2018 台灣銀行藝術季 - 攝影季」頒獎典禮，會後受訪時透露，台銀明年將接手公教人員的築巢優利貸專案，預計明年整體房貸餘額可望增加 2,000 億元，言下之意，四千金的房貸業務可望因築巢優利貸挹注，而誕下雙胞胎。

台銀確定拿下明年公教人員的築巢優利貸，規劃三年內給予公教人員 4,000 億元房貸額度，以此推算，台銀平均一年必須承做 1,000 億元的公教房貸，貸款利率不超過 1.56%。

呂桔誠還透露，參與築巢優利貸遞標前，承辦人員就對他表示，有信心一定會得標，展現志在必得的自信，他說，過去台銀從來沒有同仁會講出這樣的話，讓他看到台銀行銷動能的改變。

呂桔誠表示，台銀資金雄厚，要籌措 4,000 億元的金額不成問題，不論是利率或費用都極具競爭力，但即便如此，也沒有同仁對於業務競標上展現高度企圖心與信心，他還特別跟主管打探承辦同仁是誰，打算要好好重用該名同事。



