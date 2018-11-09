〈房產〉北市住宅交易成長六都最強 中山區最熱 內湖居次

台北市房屋交易回暖，今年前 10 月房屋買賣移轉棟達 2.25 棟，年增 19.7%，為六都會區最高成長值，房仲業者透過實價登錄大數據分析今年北市前 8 月成交分布，成交區域以中山、內湖、文山最熱門，總價帶以 1000-2000 萬交易量最多，買家最偏好格局為 20-30 坪。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐分析，台北市難得價格下修，買家趁低點卡位入場，不過自住型買方購屋實力有限，因此傾向 30 坪以內，總價較低的物件，其中又以中山區最多低總價小坪數物件，且內湖和文山房價都較蛋黃區實惠，因此名列近年交易最熱區。

張旭嵐表示，不少購屋族還是有台北市門牌迷思，認為整體機能好，房屋增值機率高，尤其幼兒福利略佳，因此小資夫妻還是會希望能夠有機會在台北成家。不過也因為房價高，因此在相同的總價預算下，只得買在台北市買到「蛋白區」、「屋齡高」，的「小宅」。

雖然多數人都偏好住新屋，不過統計也顯示，台北市 1-8 月成交量最大的屋齡區間，是以 30-40 年為主，佔 28.4%，一年以下新屋只占 7.3%。

張旭嵐分析，預售屋或新成屋雖然屋況條件好，但是單價仍屬區域最高，且相對新大樓的高公設，30 年以上房屋中古公寓或華廈，實用空間大，對於講究性價比 (C/P 值) 的小資族而言，吸引力更大，在略為裝修之後，還是有機會打造一個溫暖的小窩。