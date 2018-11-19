【異動股】Facebook板塊下挫，遊族網絡(002174-CN)跌4.16%

今日早盤，截至10:00，Facebook板塊下挫。遊族網絡(002174CN)跌4.16%報16.57元，飛榮達(300602CN)跌4.03%報38.77元，迅遊科技(300467CN)跌3.79%報26.67元，三五互聯(300051CN)跌2.48%報6.69元，數知科技(300038CN)跌1.49%報9.95元，寶通科技(300031CN)跌1.03%報12.5元，鵬博士(600804CN)跌0.95%報8.34元，歌爾股份(002241CN)跌0.89%報7.78元。

據彭博報道，在《紐約時報》披露了Facebook管理層的最新負面消息，稱該公司的COO雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)通過種種幕後手段防止公司董事會和公眾了解俄羅斯在該社交網絡上傳播虛假消息的全部情況，導致該公司遭受大量批評。周五下午，公司CEO紮克伯格與員工開會，為Facebook做了辯護，稱《紐約時報》講的一些東西“根本不是真的”。

另外據The Information報道，Facebook旗下圖片社交應用Instagram被爆出現用戶密碼泄露事件。Facebook稱相關數據已經刪除，工具也已經更新，不會出現類似問題。目前，Facebook新聞發言人表示，只有少數用戶受到影響，有部分用戶在共享電腦上使用服務，帳號可能會泄露。但是，如果用戶沒有收到相關通知，則證明用戶密碼沒有受到影響。