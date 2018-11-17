港交所：滬港通開通四周年 北向資金累計凈買入6148億元

今日（11月17日）將迎來滬港通開通4周年，北向資金累計凈買入超過6000億元。

據港交所統計數據顯示，截至11月15日，自滬港通開通至今，滬股通和港股通的總交易天數分別為929日和911日。在這過去四年的時間裏，滬深港通下的北向交易累計總成交額（買入+賣出）為8.77萬億人民幣，南向交易的累計總成交額（買入+賣出）為6.55萬億港元。

數據顯示，同期滬深港通下的北向交易（包括滬股通和深股通）累計凈流入金額為6148.08億元人民幣，而南向交易（港股通）的累計凈流入金額為8128.39億港元。

此外，北向交易在 2018年11月2日產生了自滬深港通開通以來的最高成交額紀錄，當日買盤和賣盤的成交額合計達428.03億元人民幣；南向交易同期的最高成交額紀錄則發生在 2018年2月6日，當日買盤和賣盤的成交額合計達438.01億港元。

“我們很高興地看到，滬深港通開通四年以來一直運作穩健，逐漸贏得了國內外投資者的青睞，成交額不斷增長，為兩地市場都帶來了新的流動性和投資選擇。今年以來，滬深港通積極推動和促成了國際市場主要指數納入A股，為內地資本市場的開放註入了新的活力，我堅信香港將來一定會在連接內地和世界方面繼續發揮不可缺少的獨特作用。”在滬港通開通四周年之際，港交所集團行政總裁李小加表示，未來，香港交易所還將與內地合作夥伴和監管機構共同努力，不斷完善和提升滬深港通的服務。

來源：上證報APP·中國證券網 作者：張憶