【異動股】券商信托板塊拉升 國盛金控(002670-CN)漲停

今日早盤，截至10:00，券商信托板塊拉升。國盛金控(002670CN)漲停報12.45元，華鑫股份(600621CN)漲8.10%報10.81元，國元證券(000728CN)漲6.60%報8.24元，浙商證券(601878CN)漲5.73%報8.85元，國投資本(600061CN)漲4.64%報11.28元，中信建投(601066CN)漲4.08%報10.45元，興業證券(601377CN)漲3.76%報5.52元，中國銀河(601881CN)漲3.29%報8.17元。

消息面上，中國證券業協會日前公布的《中國證券業協會發布證券公司2018年三季度經營數據》顯示，131家證券公司當期實現營業收入1893.31億元、淨利潤496.55億元，其中，105家公司實現盈利，26家虧損。

今年前三季度證券公司實現的營業收入僅為2016年同期的78.25%，2015年同期的43.33%;淨利潤僅為2016年同期的51.82%，2015年同期的25.8%(2017年同期數據未公布)。證券公司整體業績下滑明顯。

另外，從具體的各項業務來看，今年前三季度證券公司經紀業務收入、投行業務收入下滑明顯，而資管業務則小幅增長。值得注意的是，34家上市券商淨利潤占131家券商比重高達95%以上，行業集中度愈加明顯。