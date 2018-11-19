【異動股】租售同權板塊拉升 市北高新(600604-CN)漲停

今日早盤，截至09:45，租售同權板塊拉升。市北高新(600604CN)漲停報10.08元，張江高科(600895CN)漲8.16%報19.76元，萬科A(000002CN)漲3.83%報25.73元，保利地産(600048CN)漲2.92%報13.38元，深物業A(000011CN)漲2.89%報10.32元，深圳能源(000027CN)漲2.67%報5.76元，世聯行(002285CN)漲2.46%報5.41元，陽光城(000671CN)漲2.46%報5.84元。

消息面上，近日，全國政協經濟委員會副主任楊偉民在第三屆中國新型城鎮化理論•政策•實踐論壇上表示，戶籍、土地、住房等多項制度阻礙了城鎮化，推進新型城鎮化就是要破除、改革這些阻礙性制度，比如應該加快農業轉移人口市民化，允許城裏人到農村購買宅基地的使用權，同時簡化行政層級，設置更多城市。