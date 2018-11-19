【大慶證券】盤前分析－台股月線向下扣抵  本週再戰萬點大關



◆盤勢分析

上週五川普表示期待與中國達成貿易協定，激勵美股走勢，惟 Nvidia 因第三季財報不如預期，大跌 18.76%，使科技類股受到壓抑，美四大指數終場漲跌互見，道瓊、S&P 500 上漲 0.49%、0.22%，Nasdaq 與費半下跌 0.15%、1.17%，整體來看，國際科技股偏弱仍是現階段對股市造成壓力的重要原因之一。另外上週 Fed 副主席發表較為鴿派的言論，並提及全球經濟出現放緩跡象，市場期待 Fed 升息速度有放緩機會，使美元指數盤中重挫，跌破月線收在 96.427，雖短線亞幣獲喘息機會，但考量美國經濟成長依舊強勁，12 月 Fed 再次升息一碼的可能性也相當高，且歐洲地區經濟成長率持續下滑，即便緊縮貨幣預期力道也不會太強，因此美元指數中長線仍偏多，對資金仍有相當吸引力，需持續留意。

權值股王台積電遭外資因手機需求不佳而下修評等，股價開低走低，拖累台股早盤開高後翻黑，終場下跌 29 點收在 9797 點，成交金額 1183 億。集中市場量能雖有增溫，但上頭均線反壓沉重，加上 KD 指標持續下揚，對指數造成壓力，使走勢仍不脫區間震盪，所幸本週起月線再次向下扣抵，待月線轉折向上後有助支撐指數重啟新一波攻勢，若能配合量能提升，仍有機會再戰萬點大關，綜合考量下，預期本週指數區間將落於 9600~10000 點。

觀察盤面，進入旺季的 PCB 類股漲勢延續，欣興、景碩上漲超過 5%，汽車零組件的東陽自結 10 月稅前淨利大幅月增 63.6%，漲勢延續漲停鎖住，激勵同樣供應售後市場、且 10 月營收表現突出的堤維西攻上漲停，其他如廣華 - KY、智伸科等也都有表現。另外 LED 市況雖仍不佳，但部分廠商營運改善，第三季營運表現突出，如隆達第三季獲利大增，榮創更是今年來首次單季獲利，激勵股價上漲表態，亦帶動其他如晶電、鼎元等走揚，而第三季大立光在客戶分散有成下，降低對蘋果的依賴，除股價收紅外，也帶動光學相關的亞光、今國光等上漲。綜合以上來看，盤面維持快速輪動，不同類股陸續作出反彈，不過仍以進入旺季與明年展望佳的族群較有續航力，顯示在台股震盪之際，基本面的重要性愈趨提升，相關族群可參考紡織、汽車零組件、電動車、5G 相關等，配合基本面表現，靈活操作。

