

◆盤勢分析

1. 上周五美國科技股走弱，四大指數全面低開，盤中傳出美國總統川普發表期待與中國能夠達成貿易協定言論，美股一度快速拉升，但隨後白宮官員告訴煤體，貿易協定不會很快達成，投資人不應過度解讀川普的談話，指數隨即漲幅收斂。收盤四大指數漲跌幅介於 - 1.17%~+0.49%。在重點個股方面，特斯拉上漲 1.68%、intel 上漲 1.5%、蘋果上漲 1.11%，但美光、亞馬遜、FB、AMD 表現弱勢；台積電 ADR 下跌 4.28%、Nvidia 重挫 18.76%。

2. 上周五亞洲股市晨間窄幅波動，台股早盤開小高後走低震盪，盤中台積電因為外資調降評等，股價表現不佳拖累指數跌幅擴大。終場加權指數下跌 0.30%，報收 9,797.09 點。

3.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.19%，連續第三日天收紅；並守穩在短天期 5、10 日期均線之上，表現相對抗跌。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收小黑 K 棒，呈現區間震盪格局。

(2) 量能：成交量擴至 1165.01 億元，後續量縮價穩為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下、MACD 柱狀體再度走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 4.88 億元；外資 - 6.40 億元、投信 + 4.58 億元、自營 + 6.70 億元。

5. 電子類股

(1) 被動元件：近期外資反手買超，市場人氣回籠，2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新，股價維持平盤之上。二線小廠 8163 達方、8043 蜜望實、6173 信昌電、2472 立隆、2478 大毅股價轉強。

(2)PCB：強勢指標 2368 金像電 3Q18 獲利表現佳，股價連續拉出長紅；8039 台虹 5G 題材發酵，加上 3Q18 獲利季增 49%，股價出量長紅站上季線；3037 欣興 3Q18 獲利跳升，股價挑戰波段新高；6141 柏承 3Q18 虧損幅度縮小，股價連續第二天上漲。

(3)LED：2448 晶電預計將買回庫藏股 1.5 萬張，股價逆勢走高；3698 隆達布局 VCSEL 有成，3Q18 正式攻入手機大廠供應鏈，上周五股價出量站上季線。

6. 非電子類股

(1) 自行車：自行車雙雄 9921 巨大、9914 美利達 3Q18 的獲利衝高，近期法人開始買進，股價雙雙站上年線。零組件 1526 日馳近期外資買進超過 1500 張，盤中再見漲停。

(2) 機電：1533 車王電二審勝訴，股價漲停慶祝；1522 堤維西 10 月營收年增 20.32%，周五爆量上漲。

7. 重點訊息：

(1)Apple 手機帶動藍牙 5.0 帶動物聯網商機興起，IC 設計廠聯發科、瑞昱、宏觀、笙科及 MCU 廠新唐、盛群等都開始進軍智慧音箱、無線藍牙耳機及白色家電市場，客戶群遍及美國、歐洲及中國大陸等地區，搶食全球藍牙商機。故建議 2454 聯發科、2379 瑞昱仍偏多操作。

(2)6462 神盾光學螢幕指紋辨識商機起飛，外資圈全部放眼 2019 年，對今年下半年營運關注度不高，瑞信證券一口氣將推測合理股價拉升至 215 元，上檔空間高達 8 成左右；國內部分法人也給予「買進」投資評等，由於整理出貨將於 2019 年下半年開始增溫，建議拉回逢低布局。

