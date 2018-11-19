台股盤前－選前決戰週 靜待國家隊穩盤 收復兩大關卡可期

台股上周收在 9797.09 點，單週小跌 32.92 點。本周為九合一選舉決戰週，法人多認為，市場氣氛偏向觀望，要靜待「國家隊」政府基金或公股行庫穩盤，而美股周五漲跌互見，加上歷史經驗統計選前一周上漲機率高，月線有撐，預期收復 9800 點、5 日線維持整理格局可期。

台股 16 日走低震盪，終場跌 29.37 點，收在 9797.09 點，成交值新台幣 1162.44 億元，失守 9800 點大關。三大法人外資及陸資賣超，投信和自營商買超，合計買超 4.87 億元，其中，外資賣超動作有趨緩跡象，在台指期多單部位仍超過 3.7 萬口，台指選擇權買權領先賣權也逼近 4 萬口，顯示外資對台股看法中性偏多。

美股周五漲跌互見，道瓊工業平均指數收高 123.95 點或 0.49% 至 25413.22。Nasdaq 指數收低 11.16 點或 0.15% 至 7247.87。S&P 500 指數收高 6.07 點或 0.22% 至 2736.27。費城半導體指數收低 14.48 點或 1.17% 至 1220.14。

今天觀盤重點，受蘋果新 iPhone 銷售傳不如預期，以及美中貿易戰導致大環境變數增加等負面因素干擾，外資已連續十個交易日賣超鴻海，累計出脫逾 4.9 萬張，上周五鴻海收在 74.3 元、下跌 0.2 元。為了突圍，鴻海將降低人力成本與固定費用等，此舉是否可重獲外資青睞，值得關注。

美國司法部控告福建晉華竊取商業機密案，導致晉華關鍵設備導入與試產計畫陸續喊停，美方後續傳將鎖定合肥長鑫、睿力集成國際等中國大陸記憶體業指標案進行調查，中國大陸發展 DRAM 恐面臨挫敗，相對地，對南亞科、華邦電等台廠有利。

不過，輝達（nVidia）財報不佳，拖累美國科技股走弱，摩根士丹利等三大外資最新報告不約而同指出，輝達表現對半導體、挖礦供應鏈帶來逆風，摩根士丹利大幅下調台積電、聯電、聯詠、聯發科及日月光等五檔個股目標價；而摩根大通點名華碩、技嘉衝擊最大，重申台積電「優於大盤」；瑞銀則認為華碩、台積電、創意短期將承壓，要格外留意相關個股今天表現。

整體來說，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，加權指數現階段在 9800 點附近震盪整理，雖仍面臨回測壓力，但盤中震幅減小，有利後市盤整上攻。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也表示，台股除了持續消化財報、展望、美中貿易問題以及美股走勢變化多空消息外，隨著地方選舉在即，選前的不確定因素也壓抑台股表現，預期短線大致維持在 9800 點附近的整理格局。