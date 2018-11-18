中航國際控股(00161-HK)不參與中航西飛增資

中航國際控股(00161-HK)公布，11月17日，該公司與航空工業集團、陜西航空產業發展、西安工業投資、中航飛機、西安飛機工業、中航機載系統、中航國際航空發展及中航航空電子系統訂立增資協議，據此，該等增資人同意向中航西飛注資約67.23億元人民幣(相當於約76.40億港元)，增資人包括航空工業集團、陝西航空產業發展、西安工業投資、中航飛機及西安飛機工業。

於增資完成後，中航西飛的註冊資本將由19億元人民幣增加至86.22億元人民幣；及中航西飛的股權將分別由航空工業集團、中航飛機、西安飛機工業、中航機載系統、該公司、中航國際航空發展、中航航空電子系統、陜西航空產業發展及西安工業投資持有約11.5494%、18.8895%、20.7889%、2.3540%、1.7655%、1.7655%、1.1770%、18.6114%及23.0988%。因此，該公司所持有的中航西飛股權將由7.895%攤薄至1.7655%。

根據中航西飛現時財務狀況所作的計算，增資將不會對本公司造成任何重大財務影響。該公司將有限資源投入該集團的主要業務中，其中包括電子高科技業務、零售消費品業務及海外工程業務，該等業務均具有強勁盈利能力或未來發展前景良好。該公司將以控股公司形式於該等業務作出投資。因此，該公司決定不參與增資。

中航西飛其主要從事飛機設計、測試、製造、銷售、服務及相關業務、技術服務、進出口貿易業務。