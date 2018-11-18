康控本周法說 聚焦二大重點

康控 - KY(4943-TW) 明 (19) 日將召開法說會，由於蘋果像供應鏈砍單消息頻傳，公司是否會維持之前的第四季營收 18-22 億元、毛利率 40-50%、營益率 30-40%、淨利率 20-25% 的營運展望，將是法說會觀察重點。

市場屢傳蘋果新機銷售不佳，向組裝廠、供應鏈砍單的消息，加上 Lumentum、IQE、日本顯示器等供應商不約而同下修展望，也導致砍單消息甚囂塵上。

雖然康控日前透露並未看到訂單縮減的狀況，但隨多家蘋果供應商釋出拉貨動能趨緩的訊息，加上康控 10 月營收 7.56 億元，雖月增 0.6%，但年減 8.1%，本次法說是否會調整對第四季的營運展望，引發市場關注。

此外，康控原先也看好再 iPhone XR 的帶動之下，明年上半年營運可望優於今年同期，公司也討論過年可能不停工，趕工出貨訂單，但在蘋果新機銷售展望不佳下，除了展望外，聲學元件跌價狀況，也是法人觀察重點。

康控第三季營收第三季營收 20.15 億元，季增 37%、年增 0.2%，稅後純益 5.18 億元，季增 212%、稅後盈餘為 5.18 億元，季增 2.14 倍、年減 2.32%，每股純益 4.4 元，其中單季毛利率 47.93%、營益率 36.76%、淨利率 25.72%。

康控前三季營收 44.19 億元，年增 34.7%，稅後純益 7.13 億元，年增 24.4%，每股純益 6.04 元，累計康控前 10 月營收 51.77 億元，年增 25.9%。