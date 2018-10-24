〈康控-KY法說〉iPhone XR換機效益帶動聲學元件暢旺 明年上半年優於今年同期

康控 - KY(4943-TW) 今 (24) 日召開法說會，財務長黃翹生指出，明年上半年可望受惠 iPhone XR 出貨效益，加上車用產品線接到國際大廠訂單、光學領域發酵，他認為「撇開大環境來看，展望樂觀」。

黃翹生指出，因 iPhone XR 於本季才開賣，預期換機效益可望延續至明年上半年，帶動聲學元件出貨將優於今年上半年，公司目前也討論明年過年可能不停工，趕出貨訂單。

而市場盛傳康控取得國際電動車大廠外訂單，黃翹生表示，主要是外觀零件訂單，預估將於明年量產，在訂單挹注下，預期明年車用營收可望由今年 5 億元翻倍成長至 10 億元，營收佔比估將提升至 15%。

目前康控在車用領域 3-5 年的訂單能見度約人民幣 6 億元，而為因應汽車產品訂單，預計將於中國昆山興建汽車專用的生產基地，希望藉此加強車用佈局。

而在光學方面，黃翹生提到，目前光學主要產品在於車載鏡頭及照明鏡頭，而車載鏡頭已打入韓系客戶供應鏈，最快明年第一季季開始第量產，而照明鏡頭陸系客戶，預估在兩者出貨成長下，明年光學元件營收佔比達 3-5%。

面對聲學元件客戶自製率提升，黃翹生認為，還得看良率能否通過終端客戶的需求，不過他強調，就算客戶自製率提升，康控多餘產能可以轉移至外觀零組件的領域發展。

而康控目前未來三年資本支出目前看來不變，3 年依舊為 1 億美元，不過將著重在東南亞地區發展，將有助減輕美中貿易戰的干擾。