〈康控-KY法說〉下半年毛利率衝高 Q3、Q4獲利均將優於去年同期

康控 - KY(4943-TW) 今 (24) 日召開法說會，財務長黃翹生指出，受惠產品組合轉佳，自結第三季毛利率、獲利去年同期略增，而第四季隨 iPhone XR 開始出貨，聲學元件比重持續提升，單季營收估將落在 18-22 億元之間，毛利率落在 40-50% 之間，淨利率則預估在 20-25% 左右，單季獲利估優於上季以及去年同期。

黃翹生指出，今年第三季看來與去年第三季狀況差不多，但營收毛利率、稅後純益、每股純益均較去年好一點，產品組合來看，康控第三季營收 20.16 億元創歷史新高，季增 37%、年增 0.2%，其中聲學元件佔比約 60%，模具 20%，汽車 10%，其他 10%。

進入第四季，黃翹生指出，預估隨 iPhone XR 10 月底開賣，11 月將為聲學產品出貨高峰，且目前從客戶拉貨的狀況來看，營收將落在 20 億元上下，毛利率隨產品組合轉佳，毛利率估將落在 40-50% 之間，且將優於第三季。

且第四季開發費用以及稅率均可望下降，黃翹生預估，單季淨利率估將落在 20-25% 之間，稅後純益可望呈現季增以及年增，第四季產品組合依照公司預估，聲學元件 60-70%、連接器 10-15%、汽車 10-15%、模具 5%、其他 5%。

而會中有法人問到聲學元件下半年是否有跌價的問題，黃翹生強調，上半年已與客戶協定降價，下半年不會有降價的狀況，但明年初與客戶重新談合作的時候，會適度配合客戶出清產品調整價格，聲學元件毛利率高點通常會在下半年。