李超：全面提升服務養老金投資的專業能力 大力發展養老目標基金

據證監會11月16日消息，證監會副主席李超在第二屆“養老金與投資”論壇上發表題為《推動資產配置發展 服務養老保障大局》的講話。

李超表示，按照個稅遞延養老政策一年期試點結束後將公募基金納入投資範圍的任務要求，中國證監會正在抓緊推進兩方面的工作：一是制定個稅遞延養老賬戶投資公募基金業務的規則，並配套完善信息平台建設；二是加強產品儲備，將養老目標基金及部分長期運作規範、投資風格清晰的公募基金納入投資範圍。截至目前，已先後批設26支養老目標基金，其中，5支已經結束募集並開始投資運作，吸引投資者超過了18萬戶，總體實現了良好的開端。

李超指出，註重資產配置，全面提升服務養老金投資的專業能力。資產配置是養老金投資的核心，是養老金長期收益和風險的主要決定因素。據分析，在全球選擇的91個養老基金中，超過90%的基金收益來源差異可以用資產配置來解釋，我國社保基金自2000年建立以來，取得了8.4%的平均年化收益率，其中，大類資產配置的作用不容忽視。

下一步，中國證監會將積極支持資產配置業務發展，推動行業機構建設服務於養老金資產配置的全鏈條、多層次專業架構，服務各類養老金長期投資、價值投資，實現保值增值和可持續發展。

一是著力拓展行業機構資產配置業務。支持基金中基金（FOF）發展，大力發展養老目標基金，強化為個人投資者提供資產配置的導向，滿足不同生命周期、不同風險偏好投資者的投資需求；研究制定證券基金經營機構管理人之管理人（MOM）產品規則，提高為各類機構資金提供資產配置服務的能力；推進基金投資顧問業務試點，支持符合條件的機構為個人投資者提供基金組合配置服務，將散戶短期交易性資金逐步轉化為長期配置性力量。

二是著力優化基金作為配置工具的定位。完善公募基金投資策略、適時拓展投資範圍，豐富基金產品類型；強化基金產品運作監管，註重保持基金產品風格清晰、穩定；鼓勵指數基金等被動投資產品發展，實行更加靈活的費率安排；支持公募基金適度運用金融衍生品等工具以提升組合風險管理水平。

三是著力完善資本市場基礎性制度建設。提升上市公司質量，引導規範上市公司融資行為，強化信息披露，切實服務供給側結構性改革；依法規範支持各類上市公司回購股份，發揮股份回購制度的積極作用；支持各類企業通過並購重組優化資源配置，實現高質量發展；完善資本市場交易監管，完善上市公司股票停覆牌制度，指導滬深證券交易所做好自律管理與服務，優化基礎市場投資環境，支持養老金發揮專業機構投資者在完善上市公司治理等方面的作用。

李超表示，中國證監會將一如既往，支持基金管理人參與基本養老金、社保基金、企業年金、職業年金、個人養老金的投資管理，推動基金行業與養老事業深度融合，開放合作，協調發展，服務我國養老保障大局，將實體經濟發展的成果惠澤於民。

來源：上證報APP·中國證券網