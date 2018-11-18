努力3年難撼亞馬遜 谷歌雲端操盤手走馬換將

3 年前被禮聘來建立谷歌 (GOOG-US) 雲端計算業務的 Diane Greene，即將被甲骨文 (ORCL-US) 前執行主管 Thomas Kurian 取代。

谷歌週五 (16 日) 宣布，Kurian 將自 11 月 26 日起加入谷歌雲端，並將在 2019 年初接掌領導角色。在那之前，Greene 將繼續擔任該業務的 CEO。

對於 Greene 而言，雲端 CEO 任期過得並不輕鬆，她為谷歌帶來了嚴格的企業品質要求，在加入谷歌前她共同創辦並經營著 VMware (VMW-US)。她一手催生了谷歌的企業銷售團隊，並爭取到 Spotify (SPOT-US) 和 Snap (SNAP-US) 使用谷歌雲端業務，但谷歌未能蠶食亞馬遜 (AMZN-US) 在市場上的巨大領先優勢，而微軟 (MSFT-US) 更是市場明顯的榜眼。

Greene 自 2012 年以來一直是谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的董事。

Kurian 在甲骨文工作了 20 多年，升至產品開發總裁一級。9 月，他透過電子郵件告訴員工他將「延長休假」，但他在當月底前辭職。

Greene 週五在博客文章中寫道，她與谷歌 CEO Sundar Pichai 和技術基建資深副總裁 Urs Hölzle 共同就這份工作面試了 Kurian。

之前也是 Hölzle 招募 Greene 出任這份工作，當時谷歌以 3.8 億美元的股票收購她的新創公司 Bebop 時，她接受了這項工作。Greene 的持股金額接近 1.5 億美元，她當時表示將捐贈給捐贈人建議基金。

Greene 在博客中寫道，「當我於 2015 年 12 月加入谷歌全職負責經營雲端時，我告訴我的家人和朋友，我只會做兩年。」「現在，在經過難以置信的刺激和富有成效的 3 年後，現在該是轉向我長期以來非常關注的指導和教育的時候了。」

根據 Synergy Research 資料，亞馬遜網路服務 (AWS) 控制著 34% 的雲端基礎設施服務市場。微軟排名第二，約佔 15%，再其次是 IBM (IBM-US) 第三，谷歌排在第四，後面兩者市占率都只有個位數。