Nvidia營收展望雙輸 單日重挫跌掉一個AMD

英偉達 (Nvidia Corp.) (NVDA-US) 股價週五 (16 日) 暴跌，這是 10 多年來最糟糕的單日跌幅，該公司令人失望的財報一夕間流失市值超過 230 億美元。

Nvidia 收盤下跌近 19% 至 164.43 美元，全年下跌 15%。股價收於 2017 年 9 月 8 日 163.69 美元以來的最低價格，該公司市值收盤後不到 1000 億美元，達到 999.7 億美元。單日流失的市值約與為其生產繪圖晶片 (GPU) 的 AMD (AMD-US) 相當；AMD 週五收跌 3.86%，市值不到 210 億美元。

該公司週四 (15 日) 盤後公布的第 3 季財報第 4 季展望遠遠低於華爾街的預期。該公司財報指出，在推出其新款 Turing 晶片後，無法出清其上一代 Pascal 架構遊戲晶片庫存。本季稍早，Nvidia 為專業人士和遊戲玩家推出新一代 Turing 晶片。

投行分析師對庫存過剩表示了不同程度的擔憂，部分表示這只是個暫時性問題。其他人，如富國銀行，則表示「投資人對此感到沮喪」。

曾預測 Nvidia 與加密貨幣採礦相關收入下降的 Susquehanna Financial Group 則表示，營收和展望疲弱「明顯高於我們原就高估的預期」。在包含加密貨幣採礦顯卡相關營收的細項市場中，Nvidia 財報數字同比下降 23%，為 1.48 億美元，仍然高於 FactSet 的 1.02 億美元預期。該公司將其目標價從 230 美元降至 210 美元。

原本給予「買進」評級的摩根士丹利分析師 Joseph Moore 表示，他將該公司目標價由 260 美元降至 220 美元，因為原本只以為是「遊戲顯卡路上的小洞」，最終居然變成「天坑」。

Moore 表示：「儘管管理階層仍充滿信心，一連串保守的數據並未表明遊戲顯卡業務存在問題，但該股可能不會立即反彈。」

除了必須清理庫存外，J.P. Morgan 分析師哈 Harlan Sur 表示不會調降 Turing 晶片出貨量預估，該公司維持「增持」評級，僅將目標價格從 255 美元小幅下調至 245 美元。