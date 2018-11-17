澳洲私人財管公司JBWere認為債券及亞股具投資價值

澳洲國民銀行(NAB)(NAB.AX)私人財富管理部門JBWere認為跌深的亞股具備投資價值，目前也在尋覓機會，重新切入已低配數年的美國固定收益市場。

JBWere首席投資官James Wright在路透全球投資展望峰會表示，雖然美股仍有一些活力，但2019年預料將是“挑戰性的一年”。

至9月底，JBWere擔任諮詢的資金規模約近550億澳元(400億美元)，資產管理規模約290億澳元。

“如果美國經濟的這種周期性走強持續得更久一些，讓人感到意外，我也不會覺得驚訝，”Wright周五稱。

“我們顯然愈來愈接近這個(多頭)周期終點，我們預計經濟成長會有低潮，但如果(多頭)周期延長超過多數人預期，也不會令我意外。”

圍繞英國退歐的擔憂可能加劇，歐元區穩定性的問題增加了投資環境的不確定性。這促使許多市場人士認為始於2009年的這波牛市行情將要結束。

然而，股市的投資環境愈發不利，意味著投資其他資產類別的機會在增大。

“隨著美聯儲收緊政策，我們認為債券收益率將繼續走高，距離我們解除對債券減碼的水平更靠近了一些，”Wright說。

Wright對亞洲的長期前景持樂觀看法，正在考慮向該地區配置更多資金。

具體對中國而言，他說JBWere側重於那些從中國國內消費中創造營收的股票，而不是那些出口類股，以此對沖貿易戰。

“中國當局對經濟放緩管理得很好。我們仍認為未來中國經濟將是最好的投資領域之一。”

路透悉尼11月16日