小米被傳與美圖談手機業務 Google新成立谷歌健康

• 唯品會羅生門：Q3 財報三擊和三殺 「特賣升級」尋找出路

美東時間周三，唯品會於美股盤後披露了 2018 年第第三季財報。

華爾街見聞整理公司 Q3 關鍵數據如下：

營收總額為 178 億元，年增率增長 16.4%；活躍客戶數從去年同期的 2380 萬增加到 2650 萬，年增率增長 11%；活躍客戶人均訂單數從去年同期的 3.11 上升至 3.61，年增率增長 16%；ARPU 值為 673 元，年增率增長 5%，去年同期為 643 元。

華爾街見聞評論道，從年增率數據看，唯品會今年第三季活躍客戶數、人均訂單數、ARPU 值均出現不同程度的增長，但反觀環比，三者卻都是負增長。業務數據的年增率「三擊」和環比「三殺」上演着一出羅生門。

受此財報消息影響，唯品會周四美股盤前大漲 5.61%。唯品會長期處於下降通道，2018 年 10 月 30 日最低下探 4.3 美元，之後股價連續多個交易日回升。

市場復盤

上證綜指 / 周四收盤 1.36%/ 報收 2668 / 距前低 + 8.95%

深證成指 / 周四收盤 1.18%/ 報收 8002 / 距前低 + 12.96%

創業板指周四收盤 1.41%/ 報收 1405 / 距前低 + 18.69%

恆生指數 / 周四收盤 1.75%/ 報收 26103 / 距前低 + 6.37%

「股王」騰訊因第三季財報亮眼，15 日高開高走。截止收盤，騰訊大漲 5.8%，報 288 港元，市值 27418 億港元。

交易機會

• 拼多多不懼做空周三大漲 12%，周四盤前下跌 2.87%

鳳凰網科技消息，一家銀行的駐香港分析師稱：「在拼多多上市前，曾聽說他們篡改數據。不過 Blue Orca 一些指控不可思議，因為有騰訊控股公司、紅杉資本以及一些世界上才華橫溢的人注視着它，他們肯定對基本數據進行了盡職調查，例如營收認列。」

今年的雙十一，天貓是大贏家，成交金額創新紀錄，達 2135 億元，京東在 11.01-11.11 的好物節拿下 1598 億元的成交額好成績，蘇寧易購的成交金額比去年高出了 132%，唯獨號稱活躍用戶 3.44 億，排名第二的拼多多沒有公布成交額成績。

拼多多被做空的消息繼續發酵，雖然公司周三大漲 11.66%，但截至發稿，公司周四盤前跌 2.87%。

• 58 同城第三季收入超預期，會員增長停滯或有隱憂

華爾街見聞消息，58 同城 11 月 15 日周四美股盤前發布第第三季財報。第三季公司實現營業收入 36.27 億，年增率增長 33.2%，高於 18Q2 的展望區間的上限 35.5 億，超預期。

第三季公司會員訂閱收入 11.81 億，年增率增長 18.8%，其中付費訂閱會員人數環比僅增長 3.6 萬至 296.8 萬，從某種程度上說明存在隱憂。

58 同城近期股價雖然多次下探，但是在 56 美元附近獲得多次支撐，後市續關注該價位是否會被向下突破。

小米正在與美圖公司就手機相關業務洽談

36 氪消息，手機與投資業界小範圍流傳稱，小米在洽購美圖公司手機業務相關資產。但 36 氪獲悉，此次並非涉及併購，雙方確實正在進行溝通，很可能是跟戰略合作有關。截至發稿雙方還在溝通中。

Google 新成立 Google Health，合併 DeepMind 健康業務

11 月 14 日，Google 新組建 Google Health(谷歌健康），並把研發出阿爾法狗的 DeepMind 公司健康業務納入其中。而上周，Google 從蓋辛格挖來猛將 David Feinberg，新任醫療戰略部負責人。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：